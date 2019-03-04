Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103615
ALTIN
223.177
DOLAR
5.3873
STERLİN
7.1371
EURO
6.1106
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
Hatay'da çatışma
Son Dakika
Hatay'da çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Sarı yelekliler sokaklarda
Sarı yelekliler sokaklarda
Bayburt'ta kaza
Son Dakika
Bayburt'ta kaza

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" dedi. 

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" dedi. 

04 Mart 2019 Pazartesi 12:21
0 Okunma
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi. Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek.Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. ÜFE’deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir. Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019’u YEP’teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanAlbayrakEnflasyonAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ferrero Fındık’tan yatırım
Ferrero Fındık’tan yatırım
Hedefimiz; yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek
Hedefimiz; yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek
Konutta stoklar eriyor
Konutta stoklar eriyor
KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip
KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip
Bakan Albayrak'tan yeni paket müjdesi
Bakan Albayrak'tan yeni paket müjdesi
TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI
TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI
Dolar 5.33, euro 6.07
Dolar 5.33, euro 6.07
Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 28,8 milyar kWh
Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 28,8 milyar kWh

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ