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Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:26
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Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twıtter hesabından 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakanı Albayrak ekonomiye ilişkin, "2018 son çeyrek büyümesi % -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir. Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır. Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işaretidir. Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP’te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. 2019’a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 11.03.2019 14:30
Anahtar Kelimeler:
Büyüme RakamlarıBakan Albayrak
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