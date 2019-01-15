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Bakan Albayrak açıkladı: Hedefi tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomik Program'da (YEP) belirlenen 'bütçe açığının milli gelire oranı' hedefinin tutturulduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak açıkladı: Hedefi tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomik Program'da (YEP) belirlenen 'bütçe açığının milli gelire oranı' hedefinin tutturulduğunu açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 15:38
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Bakan Albayrak açıkladı: Hedefi tutturduk

ANKARA - Bakan Albayrak Twitter'dan, YEP ve bütçeye ilişkin verileri paylaştı. YEP'te öngörülen yıl sonu bütçe açığının 72,1 milyar TL olduğunu anımsatan Albayrak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" dedi.

'VERGİ GELİRLERİ 621,3 MİLYAR TL TUTARINA ÇIKTI'

Aralık ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalarak 18,1 milyar liraya gerilediğini ifade eden Bakan Albayrak, "Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 milyar TL'den 67,0 milyar TL tutarına ulaştı. Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu" açıklamasını yaptı.

'MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK'

Türkiye’nin en önemli çıpalarından birinin güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplin olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, "16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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