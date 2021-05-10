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Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

Aksaray'da az su tüketen yağ bitkisi türü kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor. Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen kanola tarlaları, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da doğal stüdyo olarak kullanıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:23
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Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

AKSARAY - Tuz Gölü havzasındaki kanoların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Kanola, mısır, pancar ve ay çekirdeğine göre yüzde 70 daha az su tükettiği içinde çiftinin tercihi oldu. Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, kanolanın su az tüketen ürün olduğu içinde çiftçinin ilgisi çekmeye başladığını belirtti. Belgemen, ''Son yıllarda yer altı suların çekilmesiyle   çiftçilerimizi kanola ekimine yönlendirdik. Geçen yıl sözleşmeli olarak 800 dekar kanola ekimi yaptırdık. Verim ve kar marjı yüksek olunca 10 bin dekara çıkan kanola ekimi yer altı sularının yükselmesine ciddi fayda sağlamaya başladı. Gelecek yıl ise  30 ile 40 bin dekar kanolayı hedefliyoruz. Bölgemizde dekara 350 ile 500 kilo verim alıyoruz. Bu da bizim acımazdan ciddi bir verim. Çünkü kanolanın kar marjı yüksek bir ürün olduğu için çiftçilerimizi memnun ediyor” diye konuştu.

Bitkilerle ilgili araştırma yapan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul da, ''Eskil ilçesinde doğada endemik bitkileri fotoğraflıyorduk. Şu anda bir kanola tarlasındayız. Sarı rengin olabildiği kadar hakim olduğu bir tarla. Bize çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Yoldan geçen araç sahipleri ise bu güzelliği dikkat çekiyor ve çok güzel de fotoğraflar çıkıyor. Biz de araçla geçerken tarlayı görünce kayıtsız kalamadık ve durup fotoğraf çekindik'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Az Su Tüketen KanolaTuz Gölü Havzasıçiftçinin Gözdesi
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