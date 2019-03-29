Avrupalı turist geri döndü, İstanbul'da otel dolulukları arttı

İSTANBUL - Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Şubat 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Şubat 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine yüzde 1.0 düşüşle yüzde 61.9 olarak kaydedildi. TÜROB’un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ortalamasında doluluklardaki düşüşe karşın fiyatlardaki yükseliş devam etti. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Şubat 2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 60.3 euroya, oda başı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 5.6 artışla 37.3 euroya yükseldi. Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 65 olurken, ortalama oda fiyatı ise 101.1, oda başı gelirler 65.7 euro olarak hesaplandı.

İSTANBUL'DA DOLULUK DA FİYAT DA YÜKSELDİ

İstanbul’da Avrupalı turistin geri dönüşünün sürmesiyle otellerdeki canlanma da devam ediyor. İstanbul’da gerçekleşen doluluk artışı Türkiye ortalamasındaki düşüşü yüzde 1.0’de tuttu. İstanbul'un Şubat 2018’de yüzde 65.1 olan doluluk oranı Şubat 2019'da yüzde 3.1 artarak, yüzde 67.1 olarak ölçüldü. İstanbul’da Şubat 2019’da ortalama günlük satılan oda bedeli 73.4 euro ile yüzde 8 artış gösterdi. Şubat 2018’de bu rakam 67.9 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 11.3 artış yaşandı ve 49.2 euro olarak ölçüldü. Şubat 2018’de bu rakam 44.2 euro olmuştu. Ocak–Şubat 2019’u kapsayan yılın ilk 2 aylık döneminde İstanbul’da doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 65.3’ten yüzde 64.8’e gerilerken; ortalama günlük satılan oda bedeli 69.5 eurodan 75.2 euroya, oda başı elde edilen gelir 45.4 eurodan 48.8 euroya yükseldi.

ANTALYA'DA DOLULUK ARTTI, FİYAT GERİLEDİ

Antalya’da Şubat 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.4 artarak, yüzde 61.3 oldu. Şubat 2018’de bu oran yüzde 59.9 olmuştu. Antalya’da Şubat 2019’da ortalama günlük satılan oda bedeli 42.2 euro olarak 2018'e göre yüzde 5.7 düştü. Şubat 2018’de bu rakam 44.7 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3.4 düşüş yaşandı ve 25.9 euro olarak ölçüldü. Şubat 2018’de bu rakam 26.8 euro olmuştu. Ocak–Şubat 2019 döneminde ise Antalya’da doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 57.2’den yüzde 60.4’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 44.2 eurodan 43.14 euroya gerilerken, oda başı elde edilen gelir 25.3 eurodan 26.0 euroya çıktı.