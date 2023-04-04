Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 13,2 yükseldi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, 2022'nin şubat ayına göre yüzde 14,5 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 düşerken, yıllık bazda yüzde 13,2 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 13,3 artacağı yönündeydi.

Son verilerde Avro Bölgesi'nde yıllık ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 17,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta yıllık bazda en fazla yüzde 56,1 ile Macaristan'da, yüzde 37,4 ile Letonya'da, yüzde 33,8 ile Slovakya'da, yüzde 27,5 ile Romanya'da ve yüzde 24,1 ile Polonya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE artışı, Almanya'da yüzde 16,4 ve Fransa'da yüzde 15,7, İtalya'da yüzde 10 ve İspanya’da yüzde 7,9 olarak belirlendi.