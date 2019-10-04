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Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

Dünyanın dört bir yanından 200’den fazla yatırımcının da katılacağı ve 1000’e yakın katılımcı beklenen İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi’ne sayılı günler kaldı

Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

Dünyanın dört bir yanından 200’den fazla yatırımcının da katılacağı ve 1000’e yakın katılımcı beklenen İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi’ne sayılı günler kaldı

04 Ekim 2019 Cuma 11:13
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Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

İstanbul, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Wyndham Levent’te “Avrasya Blockhain Zirvesi” (Eurasia Blockchain Summit) için dünyadan ve Türkiye’den birçok otoriteyi ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğudan 200’ün üzerinde kişinin katılacağı zirvede uzmanların yanı sıra yatırımcılar da yer alacak.

İstanbul Blockchain Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan “Avrasya Blokchain Zirvesi”, bölgedeki en büyük blockchain teknolojisi zirvesi olma özelliğini de taşıyor. Zirve, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden de endüstri liderlerini, önde gelen şirketleri, yatırımcıları, blockchain meraklılarını, geliştiricilerini ve girişimcilerini İstanbul’da buluşturacak.

Blockhain teknolojisi ve ekonomisinin konuşulacağı zirvedeki konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu,  Blockchain alanında dünyanın en önemli isimlerinden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO’su Livio Weng ve Huobi Group CFO’su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof.Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko, SabancıDx CEO’su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO’su Barış Özistek, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servislerinden Hakan Erkan ve Menapay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş de bulunuyor.

Huobi Group ve Kemer Partners’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Blockchain Zirvesi’ne gelen uzman konuşmacılar, Türkiye ve gelecekteki teknoloji potansiyeli, doğu ve batının buluştuğu noktada yatırım fırsatları, aile ofislerinin blockchain’e bakışı, bankacılık sektörü blockchain teknolojisini nasıl kullanmalı, blockchain teknolojisinin potansiyeli ve geleceği, blockchain ve blockchain’in geleneksel finans kurumlarında kullanımı, Doğu ve Batı blockchain uygulamalarındaki farklılıklar, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği, piyasa yapıcılar ve ticaret konularında hem en güncel bilgileri hem de bu teknolojilerin gelecekte hayatımıza etkilerini de anlatacaklar.

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi’ne katılmak isteyenler www.eurasiablockchain.com adresi üzerinden 5 Ekim tarihine kadar indirimli fiyatlarla kayıt yaptırabilecekler.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.10.2019 06:13
Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarAvrasya Bölgesiünlü IsimlerBlockchain Zirvesi
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