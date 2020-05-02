Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler...
2'nci yardım uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi
2'nci yardım uçağı Andrews Hava...
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel...
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
İş fırsatları için hemen tıkla!

AVM'ler için kademeli takvim

Koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı kapatılan alışveriş merkezleriyle ilgili konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bilim kurulunun kararı ve gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda AVM'lerin kademeli olarak 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde açılabileceğini söyledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:57
0 Okunma
AVM'ler için kademeli takvim
Koronavirüs önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan alışveriş merkezleri(AVM)'nin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. AVM'lerin ilk etapta kademeli olarak açılacağını ifade eden AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerini işaret etti. Alışveriş merkezleri hakkında pandemi olayının ortaya çıkmasından itibaren hızla kapanma kararı verildiğini hatırlatan Altaş, "Bu kapanma kararımızı verirken, perakendecilerin bizden önce kapatması nedeniyle biz fiili olarak kapandık. Bu kapanma kararımızın da halk sağlığı açısından ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi hayatın normale dönmesi açısından alışveriş merkezlerinin açılması gündemdedir. Buna ilişkin olarak 11 Mayıs'tan itibaren bilim kurulumuz onay verirse ve perakendeciden en az AVM bazında yüzde 50'nin üzerinde talep gelirse biz kademeli olarak alışveriş merkezlerini açabileceğimizi söylüyoruz. Ancak tam olarak açılışımızı Ramazan Bayramı sonrası 1 Haziran'dan itibaren olacağını düşünüyoruz" dedi.

"SIKI TEDBİRLER ALACAĞIZ" 

AVM'lerin açılmasıyla birlikte sıkı önlemler alacaklarını ifade eden Altaş, "Açıldığımız zaman sıkı önlemler alacağız. Çünkü bizim için önemli olan halk ve çalışan sağlığıdır. Girişlerde maske dağıtılması, ateş ölçülmesi, içerideki dezenfeksiyon ve belli metrekarelere belli sayıda misafir kabul edilmesi gibi sıkı tedbirler alacağız" diye konuştu. 

SİNEMA, RESTORAN VE ÇOCUK OYUN ALANLARI İKİNCİ PLANDA  

"Kademeli geçişten bahsediyoruz" diyen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerdeki yiyecek ve eğlence alanlarına ilişkin ayrı bir parantez açtı. Altaş, "Kademeli geçişte özellikle sinema, restoran, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı tarafından kapatıldığı için yine bakanlık tarafından açılmaları gerekecek. Bu nedenle ilk etapta onların açılacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AVMKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde
Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde
Bakan Varank: Hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek
Bakan Varank: Hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek
Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı
Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
Dolar 6.97 lirada
Dolar 6.97 lirada
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı