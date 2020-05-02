AVM'ler için kademeli takvim

önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan alışveriş merkezleri()'nin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. AVM'lerin ilk etapta kademeli olarak açılacağını ifade eden AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerini işaret etti. Alışveriş merkezleri hakkında pandemi olayının ortaya çıkmasından itibaren hızla kapanma kararı verildiğini hatırlatan Altaş, "Bu kapanma kararımızı verirken, perakendecilerin bizden önce kapatması nedeniyle biz fiili olarak kapandık. Bu kapanma kararımızın da halk sağlığı açısından ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi hayatın normale dönmesi açısından alışveriş merkezlerinin açılması gündemdedir. Buna ilişkin olarak 11 Mayıs'tan itibaren bilim kurulumuz onay verirse ve perakendeciden en az AVM bazında yüzde 50'nin üzerinde talep gelirse biz kademeli olarak alışveriş merkezlerini açabileceğimizi söylüyoruz. Ancak tam olarak açılışımızı Ramazan Bayramı sonrası 1 Haziran'dan itibaren olacağını düşünüyoruz" dedi.

"SIKI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

AVM'lerin açılmasıyla birlikte sıkı önlemler alacaklarını ifade eden Altaş, "Açıldığımız zaman sıkı önlemler alacağız. Çünkü bizim için önemli olan halk ve çalışan sağlığıdır. Girişlerde maske dağıtılması, ateş ölçülmesi, içerideki dezenfeksiyon ve belli metrekarelere belli sayıda misafir kabul edilmesi gibi sıkı tedbirler alacağız" diye konuştu.

SİNEMA, RESTORAN VE ÇOCUK OYUN ALANLARI İKİNCİ PLANDA

"Kademeli geçişten bahsediyoruz" diyen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerdeki yiyecek ve eğlence alanlarına ilişkin ayrı bir parantez açtı. Altaş, "Kademeli geçişte özellikle sinema, restoran, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı tarafından kapatıldığı için yine bakanlık tarafından açılmaları gerekecek. Bu nedenle ilk etapta onların açılacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.