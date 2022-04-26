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ATEM ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği yapıldı

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) ile Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ arasında, e-Dönüşümde iş birliği yapıldı.

26 Nisan 2022 Salı 10:38
ATEM ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği yapıldı
HABER: DİNÇER KARACALAR

İş birliği kapsamında düzenlenen iftar programına, ATEM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, Uyumsoft İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı, Uyumsoft Ankara Bölge Müdürü Serkan Balcı, Uyumsoft Ankara İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Cafer Uyar, Uyumsoft Bölge İş Ortağı Hüseyin Orhan ve iki kurumun üst düzey yöneticileri ve ATEM üyeleri katıldı.

İş birliği kapsamında, ATEM üyesi firmaların uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Uyumsoft’un e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vb) uygulamaları ve ticari yazılım çözümleri, 22 Ocak’ta yayınlanan 509 tebliği kapsamında tanımlanan sektörler başta olmak üzere emlak ve gayrimenkul sektörleri dahil işletmelerin dijital dönüşümüne rehberlik edecektir.

ATEM üyelerinin uçtan uca dijital dönüşümü sağlanacak

e-Dönüşümde iş birliğini değerlendiren ATEM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, şunları söyledi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 22 Ocak 2022 tarihli yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında yeni dönem başladı ve kapsam genişliyor. Buna göre, gayrimenkul alımını, satımını, kiralamasını, inşaatını yapan firmalardan 2020 ve 2021 cirosu 1 milyon TL’nin üzerinde olanlar ile 2022 cirosu 500 bin TL’nin üzerinde olan işletmelerin, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Fatura’ya geçmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, ATEM üyelerimizin e-Dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde uçtan uca yönetmeleri için, Uyumsoft ile iş birliği yapıldı. İş birliğinin üyelerimize, emlak ve gayrimenkul sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

İş birliği hakkında bilgi veren Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti:

Türkiye’nin öncü teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, 60 binin üzerindeki yerli ve global işletmenin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyoruz. 509 VUK Genel Tebliği kapsamında, ATEM ile iş birliği protokolü imzaladık. Birliğin üyelerine, e-Belge uygulamaları ve ticari yazım çözümlerimizle hizmet vererek, dijital dönüşümlerini hızla gerçekleştirmelerini sağlayacağız. İş birliğinin ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürünü ücretsiz sunuluyor

Ayrıca, GİB tarafından yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL olması, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda ise toplam tutarın 5.000’yi bulması durumunda, kağıt fatura yerine, e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu 1 Mart 2022 tarihinden itibaren hayata geçirildi. Bu kapsamda, GİB e-Arşiv 2000-5000 uygulamasını kullanacak olan ATEM üyeleri, Uyumsoft’un GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürününü yılsonuna kadar ücretsiz olarak kullanabilmektedir.

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ATEMUyumsoft Bilgi Sistemleri Ve Teknolojileri AŞAnkara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf OdasıUyumsoft
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