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Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti

Birleşik Krallık'tan tatil için Türkiye’ye gelişlerin artması, Türk hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında İstanbul aktarmalı transit uçanlar da dahil 2018 yılında 5 milyon 830 bin yolcu trafiğinin gerçekleşmesi dikkat çekti. 2017 yılında ise 4 milyon 568 bin yolcu trafiği gerçekleşmişti. Yalnızca Londra'nın Heathrow ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında yolcu trafiği ise bir milyonu aştı.

Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti

Birleşik Krallık'tan tatil için Türkiye’ye gelişlerin artması, Türk hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında İstanbul aktarmalı transit uçanlar da dahil 2018 yılında 5 milyon 830 bin yolcu trafiğinin gerçekleşmesi dikkat çekti. 2017 yılında ise 4 milyon 568 bin yolcu trafiği gerçekleşmişti. Yalnızca Londra'nın Heathrow ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında yolcu trafiği ise bir milyonu aştı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:48
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Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti

İSTANBUL - Geçen yıl yüzde 36 artışla 2 milyon 254 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye’ye geldi. Artış başta THY olmak üzere havayolu şirketlerinin yolcu sayıları ile doluluk oranlarına da yansıdı. Yaz aylarında yolcu trafiği artarken en fazla yolcu trafiği de Londra ile İstanbul arasında yaşandı. Londra'nın 4 havalimanı Heathrow, Gatwick, Luton ve Stansted'ten Türkiye uçuşlarında yolcu trafiği arttı.

Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında 1 milyon 71 bin yolcu trafiği

Londra'nın sadece Heathrow Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında 2018 yılında taşınan  yolcu sayısı ise dikkat çekti. Transit yolcular da dahil her ay 80 ila 105 bin arasında yolcu trafiği gerçekleşirken, geçen yıl Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında karlışıklı olarak 1 milyon 71 bin yolcu trafiği yaşandı. Bu yolcuların büyük bölümünü THY taşıdı. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Manchester karşılıklı uçuşlarında geçen yıl 247 bin yolcu seyahat etti. Yaz aylarında Bodrum, Dalaman'a gelişler arttı.

Yolcu trafiğinin yoğun olduğu yaz sezonunda yolcu trafiği artarken sadece Temmuz ayında gerçekleşen yolcu trafiği ise şöyle;

Londra Gatwick-Antalya: 46 bin 649

Londra Gatwick-Bodrum Milas:17 bin 470

Londra Gatwick-Dalaman: 59 bin 10

Londra Gatwick-İstanbul AHL: 20 bin 597

Londra Gatwick-Sabiha Gökçen: 8 bin 336

Londra Gatwick-İzmir Adnan Menderes: 9 bin 585

Londra Heathrow-İstanbul AHL: 105 bin 448

Londra Luton-Ankara Esenboğa: 2 bin 695

Luton-Antalya: 10 bin 647

Luton-Bodrum: 5 bin 227

Luton-Dalaman: 8 bin 245

Luton-Gaziantep: 867

Stansted-Antalya: 20 bin

Stansted-Bodrum: 7 bin 426

Stansted-Dalaman: 23 bin 586

Stansted-İstanbul AHL: 7 bin 190

Stansted-Sabiha Gökçen: 34 bin 327

Stansted-İzmir Adnan Menderes: 4 bin 846

2018'de Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı arasında taşınan yolcu trafiği(geliş ve gidiş)

Aralık: 87 bin 335

Kasım: 83 bin 705

Ekim: 95 bin 799

Eylül: 94 bin 808

Ağustos: 102 bin 858

Temmuz: 105 bin 448

Haziran: 86 bin 581

Mayıs: 87 bin 624

Nisan: 94 bin 962

Mart: 84 bin 467

Şubat: 71 bin 373

Ocak: 79 bin 437

Toplam: 1 milyon 71 bin 397

2018 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında  yolcu trafiği (geliş ve gidiş)

Aralık: 211 bin 236

Kasım: 248 bin 363

Ekim: 687 bin 387

Eylül: 768 bin 182

Ağustos: 834 bin 192

Temmuz: 796 bin 221

Haziran: 723 bin 151

Mayıs: 604 bin 539

Nisan: 398 bin 72

Mart: 221 bin 564

Şubat: 173 bin 514

Ocak: 190 bin 862

Toplam: 5 milyon 830 bin 283

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Londra HeathrowAtatürk Havalimanı
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