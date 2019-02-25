Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti

İSTANBUL - Geçen yıl yüzde 36 artışla 2 milyon 254 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye’ye geldi. Artış başta THY olmak üzere havayolu şirketlerinin yolcu sayıları ile doluluk oranlarına da yansıdı. Yaz aylarında yolcu trafiği artarken en fazla yolcu trafiği de Londra ile İstanbul arasında yaşandı. Londra'nın 4 havalimanı Heathrow, Gatwick, Luton ve Stansted'ten Türkiye uçuşlarında yolcu trafiği arttı.



Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında 1 milyon 71 bin yolcu trafiği



Londra'nın sadece Heathrow Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında 2018 yılında taşınan yolcu sayısı ise dikkat çekti. Transit yolcular da dahil her ay 80 ila 105 bin arasında yolcu trafiği gerçekleşirken, geçen yıl Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında karlışıklı olarak 1 milyon 71 bin yolcu trafiği yaşandı. Bu yolcuların büyük bölümünü THY taşıdı. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Manchester karşılıklı uçuşlarında geçen yıl 247 bin yolcu seyahat etti. Yaz aylarında Bodrum, Dalaman'a gelişler arttı.



Yolcu trafiğinin yoğun olduğu yaz sezonunda yolcu trafiği artarken sadece Temmuz ayında gerçekleşen yolcu trafiği ise şöyle;



Londra Gatwick-Antalya: 46 bin 649



Londra Gatwick-Bodrum Milas:17 bin 470



Londra Gatwick-Dalaman: 59 bin 10



Londra Gatwick-İstanbul AHL: 20 bin 597



Londra Gatwick-Sabiha Gökçen: 8 bin 336



Londra Gatwick-İzmir Adnan Menderes: 9 bin 585



Londra Heathrow-İstanbul AHL: 105 bin 448



Londra Luton-Ankara Esenboğa: 2 bin 695



Luton-Antalya: 10 bin 647



Luton-Bodrum: 5 bin 227



Luton-Dalaman: 8 bin 245



Luton-Gaziantep: 867



Stansted-Antalya: 20 bin



Stansted-Bodrum: 7 bin 426



Stansted-Dalaman: 23 bin 586



Stansted-İstanbul AHL: 7 bin 190



Stansted-Sabiha Gökçen: 34 bin 327



Stansted-İzmir Adnan Menderes: 4 bin 846



2018'de Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı arasında taşınan yolcu trafiği(geliş ve gidiş)



Aralık: 87 bin 335



Kasım: 83 bin 705



Ekim: 95 bin 799



Eylül: 94 bin 808



Ağustos: 102 bin 858



Temmuz: 105 bin 448



Haziran: 86 bin 581



Mayıs: 87 bin 624



Nisan: 94 bin 962



Mart: 84 bin 467



Şubat: 71 bin 373



Ocak: 79 bin 437



Toplam: 1 milyon 71 bin 397



2018 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yolcu trafiği (geliş ve gidiş)



Aralık: 211 bin 236



Kasım: 248 bin 363



Ekim: 687 bin 387



Eylül: 768 bin 182



Ağustos: 834 bin 192



Temmuz: 796 bin 221



Haziran: 723 bin 151



Mayıs: 604 bin 539



Nisan: 398 bin 72



Mart: 221 bin 564



Şubat: 173 bin 514



Ocak: 190 bin 862



Toplam: 5 milyon 830 bin 283