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Aska Grup İhracat Dünyası açılışına Yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı.

Açılış Törenine Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkanı Şahin Çelik, Prof. Dr. Mustafa Kaçar,  Aska Grup İhracat Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Arslan ve çok sayıda il ve il merkezinden misafirlerin ve vatandaşların katılımlıyla gerçekleşti. 

01 Mart 2020 Pazar 17:50
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Aska Grup İhracat Dünyası açılışına Yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kaçar, İhracat Dünyasının açılış programındayız inşallah Bakırköy’de başlayan mağaza zincirlerinin, açılış töreni ile ilgili, İstanbul’un her iki yakasına daha fazla şubelerin açılmasını temenni ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun.

Çelik, Aksa Grup İhracat dünyası yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Arslan Kardeşimin açılışındayız İstanbul şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dedi


 İhracat dünyası mağazaları sahibi ve Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir ARSLAN ise mağazamızın açılışına gelen, kıymetli misafirlere çok teşekkür ederiz. İnşallah şube açılışlarımız diğer ilçelerde de devam edecek. Mağazamızın Bakırköy’e ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.03.2020 17:53
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Turan OcaklarıAska Grup Ihracat Dünyası
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