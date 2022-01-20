Haber: Dinçer Karacalar

Asil Grup faaliyet sahasını genişletti. Güvenlik hizmeti başta olmak üzere; temizlik, yönetim hizmetleri ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Asil Grup Trakya Bölge Müdürlüğünü açtı.

Geliştirdikleri öncü projelerle adından söz ettiren Asil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı," Kuruluşumuzdan bugüne izlediğimiz gelişmelerin ışığında, sektörde seyreden ekonomik değişikliklerde ve zorlu koşullarda dahi büyümeyi sürdürerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı amaç ediniyoruz. Faaliyet sahamızı genişletmeye devam edeceğiz. Trakya Bölge Müdürlüğümüzü Çerkezköy'de açtık. Güvenlik, yönetim hizmetleri, temizlik ve sigorta alanlarında bu bölgede de profesyonel iş modelimiz ve tecrübeli kadromuz ile hizmet vermeye başladık." dedi.