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'Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz." dedi.

'Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz." dedi.

25 Aralık 2018 Salı 13:50
27 Okunma
'Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz'

İSTANBUL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni asgari ücrete ilişkin, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD’ın, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürüttüğünü bildirdi.

Yeni asgari ücreti tatmin edici bulduklarını belirten Kaan, "Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD Genel BaşkanıAsgari ücret
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İşçi 2018-12-25 13:52:20

Sizin de dediğiniz gibi sadece DÜ-ŞÜ-NÜ-YOR-SU-NUZ!!!!!!!

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