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Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:44
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Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor

ANKARA - Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı. Görüşmelerin 2'ncisi Türk-İş'te, 3'üncü ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te bakanlıkta yapılacağını bildirdi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAsgari Ücret Tespit Komisyonu
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