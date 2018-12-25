Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

Asgari ücret açıklanıyor

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Asgari ücret açıklanıyor

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak.

25 Aralık 2018 Salı 09:53
25 Okunma
Asgari ücret açıklanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Komisyon, toplantılarına Aralık ayı boyunca devam etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlık ettiği toplantılara İş Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonundan 5, işveren konfederasyonundan 5 üye katılım gösterdi. Komisyonun 4'üncü ve son toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2019
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz'
'Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz'
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme
Bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz
Bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz
Asgari ücret 2 bin 20 lira oldu
Asgari ücret 2 bin 20 lira oldu
Dolar 5.28, euro 6.03 ve sterlin 6.72 lirada
Dolar 5.28, euro 6.03 ve sterlin 6.72 lirada
KOBİ'lere destekte ticari alacak sigortası tarifesi belirlendi
KOBİ'lere destekte ticari alacak sigortası tarifesi belirlendi
Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan
Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan
'Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak'
'Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak'
Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı
Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ