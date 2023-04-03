Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.698,84
ALTIN
1.219,52
DOLAR
19,21
STERLİN
23,82
EURO
20,91
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ASELSAN'da hava ve füze savunma sistemi mesaisi

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda 2023 yılında yoğun bir teslimat trafiği yürütecek.

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:23
3 Okunma
ASELSAN'da hava ve füze savunma sistemi mesaisi
Ankara

Türkiye'nin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçları, uzman tedarik kurumu olan SSB aracılığıyla karşılanıyor. Güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının azami yerlilikle karışlanması doğrultusunda sektördeki ana ve alt yüklenicilere çeşitli sorumluluklar veriliyor.

ASELSAN, bu çabalarda önemli bir rol üstlenirken geçmişten gelen bilgi ve tecrübeyle sadece savunma teknolojileri alanında değil, sivil alanlarda da çözümler üretiyor. ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler dolayısıyla Türk savunma sanayisinin en önemli "ana yüklenicileri" arasında yer alıyor.

Şirket, "haberleşme ve bilgi teknolojileri", "savunma sistem teknolojileri", "mikroelektronik, güdüm ve elektro-optik", "radar ve elektronik harp sistemleri", "ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık sistemleri" gibi alanlarda ürettiği çözümlerle güvenlik güçlerine katkı sağlıyor.

Geliştirdiği teknolojilerle uzun yıllardır savunma sanayisinin en güvenilir üreticilerinden biri olan ASELSAN, SSB ile uzun yıllara yayılan birçok sözleşme imzaladı.

2022 yılı ve öncesi dönemlerde ASELSAN ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2023 yılı olan 26 milyar 547 milyon lira tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunuyor. Bu yıl içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini 3 milyar 726 milyon lira ile "hava ve füze savunma sistemleri" oluşturuyor.

Hisar projeleri kapsamında Hisar-A+ ve HİSAR-O+ sistemlerinin teslimatında görev alan ASELSAN, milli uzun menzilli hava savunma çözümü Siper Projesi'ne katkı sağlıyor.

ASELSAN'ın "hava ve füze savunma sistemleri" alanındaki çözümleri arasında, 35 milimetre hava savunma top sistemleri, ateş idare cihazı ve modernize çekili top sistemi, Yakın Alana Hava Savunma Sistemi Gökdeniz, Göker 35 milimetre Çok Amaçlı Silah Sistemi, Korhan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Silah Sistemi gibi bir dizi ürün bulunuyor.

Bunu 2 milyar 203 milyon lira ile "kara ve silah sistemleri", 1 milyar 134 milyon lira ile "kara savunma sistemleri" ve 895 milyon lira "hava savunma sistemleri" projeleri izliyor.

2023 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, ASELSAN ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının yüzde 10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 03.04.2023 14:26
Anahtar Kelimeler:
HavaveFüzeSavunmaSistemiCumhurbaşkanlığıSavunmaSanayiBaşkanlığıTürkSavunmaSanayiASELSAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı
Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı
Bakan Karaismailoğlu: Yollarda yıllık 7 milyar saati vatandaşlarımıza kazandırdık
Bakan Karaismailoğlu: Yollarda yıllık 7 milyar saati vatandaşlarımıza kazandırdık
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na başvurular başladı
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na başvurular başladı
THY Teknik AŞ, Emirates Hava Yollarına uçak bakım hizmeti vermeye başladı
THY Teknik AŞ, Emirates Hava Yollarına uçak bakım hizmeti vermeye başladı
Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" KARDEMİR, 86 yıldır ekonomiye değer katıyor
Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" KARDEMİR, 86 yıldır ekonomiye değer katıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz
Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu
Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu
Emtia piyasasındaki pozitif seyir sert yükselişlerle geçen hafta da devam etti
Emtia piyasasındaki pozitif seyir sert yükselişlerle geçen hafta da devam etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi