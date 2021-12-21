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Artık Kredi Sağlığını da HangiKredi’ye Soruyoruz!

21 Aralık 2021 Salı 09:46
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Artık Kredi Sağlığını da HangiKredi’ye Soruyoruz!

HABER: FUNDA AKOSMAN

HangiKredi finansal asistan vizyonunu finans sektöründe ses getirecek yeni hizmeti “HangiKredi Notu” ile geliştirmeye devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler, kredi, kredi kartı alabilir miyim sorusunu soranlar ve finansal durumunu merak edenler için yeni bir dönem başlıyor.

HangiKredi Notu ile kredi risk durumu, kişiye özel iyileştirme önerileri, kredi ve kredi kartı limitleri, olası kredi ve kredi kartı başvurularının onaylanma ihtimali öğrenilebiliyor.

Kişilerin finansal bilgileri ve geçmişleri baz alınarak hazırlanan HangiKredi Notu kişisel risk durumunu ortaya koyarak alınacak finansal kararlarda yol gösterici oluyor.

Finansal durum ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları için yeni ve tek adres olacak HangiKredi Notu ile kredi sağlığını da HangiKredi’ye soruyoruz.

HANGİKREDİ NOTU İLE KREDİ SAĞLIĞINI YÖNET!

Kullanıcılarına finansal asistan olarak 15 yıldır hizmet veren, büyüyen, gelişen yeni nesil dijital platform “HangiKredi” şimdi “HangiKredi Notu” hizmeti ile tüm Türkiye’de kredi sağlığına bakışı değiştiriyor. Bu yeni hizmet ile artık finansal durumunuzu öğrenmek,  yönetmek ve hatta iyileştirmek mümkün.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR HİZMET

Birçok alanda kişiselleştirilmiş hizmetler almaya alıştığımız son yıllarda finans sektöründe bir ilki gerçekleştiren HangiKredi Notu kişiye özel kredi, kredi kartı önerileri ve onay ihtimalleri ile yine kişiye özel bir asistanlık hizmeti sunuyor.

HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu yaptığı açıklamada “Kullanıcılarımıza kredibilitelerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde raporlayarak HangiKredi Notu’nun bankalardaki karşılığını öğrenme imkanı sunuyoruz. Kullanıcıları kredi ve yeni kredi kartı onayı alma ihtimalleri en yüksek olan bankalara yönlendiriyoruz ve en doğru bankalara zamandan tasarruf ederek ulaşmalarını sağlıyoruz. Kredi onaylanma ihtimali düşük olan kullanıcılara kişiselleştirilmiş finansal sağlık tavsiyeleri vererek gelişimlerine destek olurken, HangiKredi Notu iyi durumda olan kullanıcılar için ise tutundurma yöntemleri sunuyoruz.

Karşılaştırmanın ötesinde, kullanıcının çıktılarına dayanarak en doğru banka ile eşleştirme imkanını sunmak bizim için hizmeti ve finansal asistan vizyonumuzu bir üst seviyeye taşımak demek.” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2021 12:38
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Funda AkosmanArtık Kredi Sağlığını Da HangiKrediye Soruyoruz
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