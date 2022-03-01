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Arnas Tarım, pandemi döneminde 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı yaptı

İstanbul merkezli gıda üretim ve dağıtım şirketi Arnas Tarım, dünya genelinde artan gıda talebini fırsata çevirerek pandemi döneminde Türkiye'den 29 ülkeye markalı (şişelenmiş) zeytinyağı ihracatı yaptı.

01 Mart 2022 Salı 10:06
Arnas Tarım, pandemi döneminde 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandeminin sevkiyat ve dağıtım koşullarını zorlaştırması sonucu tüm dünyada gıda fiyatlarının artışından kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşanıyor. ABD'de 2021 yılında son 40 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Benzer durum Japonya, AB Ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yaşanıyor.Bu fiyat artışlarına rağmen, koronavirüs döneminin oluşturduğu hassasiyet nedeniyle tüketicilerde kaliteli gıdaya olan talepte de artış görülüyor.

Edremit'teki tesislerinde zeytinyağı, zeytin ürünleri, çeşitli gurme salatalar, kurutulmuş domates gibi ürünler üreten Arnas Tarım bu dönemde ihracata ağırlık vererek 29 ülkeye Türk zeytinyağını ihraç etti.

"30'A YAKIN ÜLKEDE SATIŞ YAPTIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Arnas Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Pandemi başladığında işlerimizi yavaşlatıp beklemek yerine tam aksine yoğunlaştırdık. Global markamız The Mill altında ürettiğimiz doğal ürünleri ihraç etmek için İstanbul merkezimizdeki ekibimiz çok yoğun bir tempo ile çalışmasını sürdürdü. Bunun sonucu olarak, nakliyelerde meydana gelen 3-4 kat fiyat artışına ve uzun bekleme sürelerine rağmen 30'a yakın ülkede bu dönemde satış yaptık." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Arnas TarımZeytinyağıZeytinyağı Ihracatı
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