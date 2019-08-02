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Arıcılar bal rekoltesinden umutlu

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, bu yıl 550-600 ton rekolte beklediklerini belirterek, üreticileri hijyenik olmaları konusunda uyardı.

Arıcılar bal rekoltesinden umutlu

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, bu yıl 550-600 ton rekolte beklediklerini belirterek, üreticileri hijyenik olmaları konusunda uyardı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:05
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Arıcılar bal rekoltesinden umutlu

NİĞDE - Arıcılıkta bal sağım işlemlerinin başladığını anlatan Ünal, "Bundan bir ay öncesine kadar ülke genelindeki tüm arıcılarımızda kalite ve verim noktasında bir korku vardı. Ama geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur sonrası arıcılarımızın yüzü rekolte yönünden güleceğini tahmin ediyorum. Bende bir arıcı olarak, kendi arılarıma bakarak değerlendirme yapıyorum. Geçtiğimiz yıl içerisinde aktif olarak ilimizdeki 317 arıcımızdan 450 ile 500 ton bal rekoltesi elde etmişti. Bu yıl artan arıcı sayısıyla 550-600 ton bal rekoltesi elde edileceğini tahmin ediyorum" dedi. 

Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında da uyarılarda bulunan Ünal şöyle devam etti: 

"Arıcılarımızın özellikle arılarının sağlığı noktasında ilaçlamada bilinçsiz ilaç kullanmasınlar. Nasıl ki arıcı olanak tarım arazilerinde yasaklanmış ilaç kullanarak arılara nasıl zarar verdiğinde arıcılar olarak bizler nasıl üzülüyorsak kayıplardan dolayı, arılara da biz arıcılar olarak ruhsatsız ve merdiven altı tabir edilen ilaçlar kullanıldığı zamanda insan sağlığına ve arılara zarar veriyor. Bu nedenle hiçbir zaman ruhsatsız ilaç kullanmasınlar" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Niğde Arıcılar BirliğiBal Rekoltesi
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