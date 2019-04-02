Apple Çin’deki iPhone fiyatlarını düşürdü

İSTANBUL - Apple, iPhone modellerinin yanında Çin’deki online mağazasında ayrıca AirPod kulaklık, Mac bilgisayar ve iPad tablet modellerinin de fiyatlarında indirim yaptı. Söz konusu gelişmeler, Apple’ın kablosuz şarj ünitesi üretimini durdurduğu haberlerinin ardından gelirken, Apple ayrıca JD.com gibi Çin’deki üçüncü parti perakendecilere gönderilen ürünlerin fiyatlarını da düşürdü. Apple’ın resmi Çin internet sitesinde iPhone XR fiyatının geçen haftaya göre yüzde 4.6 düşürüldüğü belirtilirken, CNBC ayrıca iPhone XS ve XS Max fiyatlarının da daha düşük olduğunu öne sürdü.



Apple söz konusu gelişme hakkında yorum yapmayı reddederken, şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.53 değer kaybetti.