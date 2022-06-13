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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

13 Haziran 2022 Pazartesi 13:01
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

ANTALYA - Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, yüzde 227 artışla 3 milyon 104 bin 300'e ulaştı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçen senenin 9 milyonu aşkın ziyaretçiyle kapatıldığı Antalya'da 2022'nin turizm verileri, önceki yılın 1 Ocak-12 Haziran dönemine göre artış gösterdi. Bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen senenin aynı tarihlerine göre yüzde 227 artışla 3 milyon 104 bin 300'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen ziyaretçilerin sayısı, 949 bin 182 olarak kaydedildi.

Öte yandan kente haziran ayının ilk 12 gününde ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 241 artışla 688 bin 993 turist geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurist SayısıHava Yolu
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