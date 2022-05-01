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Antalya turizminde yüzde 162'lik artış

Antalya'ya son 4 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı. 1 Ocak-30 Nisan arası kenti, 1 milyon 112 bin 383 turist ziyaret etti.

01 Mayıs 2022 Pazar 17:58
Antalya turizminde yüzde 162'lik artış

ANTALYA, (DHA)

Akdeniz'in en önemli tatil rotalarından biri olan Antalya'nın 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Bir önceki yılın 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre, 2022'de büyük artış yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artarak 1 milyon 112 bin 383 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı, 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Bu yılki artış, 2021 yılının Nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

ALMAN VE İNGİLİZ TURİSTLER İLK İKİDE

2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ile 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020'de 431 bin 769, 2021'de 423 bin 773 olarak gerçekleşti.

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya'ya en çok turist; 329 bin 96 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya takip etti. 4 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu.

DHA

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