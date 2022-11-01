Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.049,43
ALTIN
989,77
DOLAR
18,62
STERLİN
21,52
EURO
18,52
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı

01 Kasım 2022 Salı 15:30
Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı

ANTALYA - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en önemli 2 pazarındaki kayıplara rağmen Antalya'ya 10 ayda hava yolu ile gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bin 295'e ulaştı. Ekim ayında gelen 1 milyon 716 bin 202 turist ile tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru kırıldı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 48 artarak, 12 milyon 743 bin 295 oldu.

2020 VE 2021 TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI

Antalya'da 2022'nin turizm verileri, 2020 ve 2021 yıllarının 10 aylık döneminde kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2020 yılı aynı dönemde 3 milyon 272 bin 171, 2021 yılında 8 milyon 615 bin 637 olmak üzere, 2 yılın 10 aylık toplamında 11 milyon 887 bin 808 rakamına ulaşılmıştı.

Antalya turizmindeki artış, ekim ayında da sürdü. Kenti 2021 yılının 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 599 bin 353 kişi ziyaret ederken, 2022 yılı Ekim ayında bu rakam 1 milyon 716 bin 202 kişi oldu. Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7 artış yaşandı. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Ekim ayında ise Antalya'yı 1 milyon 686 bin 529 kişi ziyaret etmişti. Bu rakam ile birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ekim ayı gerçekleşmiş oldu.

DÜŞÜŞE RAĞMEN RUSLAR İLK SIRADA 

10 aylık dönemde Antalya'ya en çok turistin geldiği ülke Rusya Federasyonu oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3,5 milyona yakın Rus turistin geldiği Antalya'da, bu yıl ise yüzde 22'lik düşüş yaşandı. Rusya'dan ekim ayı sonu itibarıyla gelen turist sayısı 2 milyon 826 bin olurken, yüzde 23,15'lik pay ile de en çok turistin geldiği ülke oldu. İkinci sırada ise geçen yıl 1 milyon 164 bin turistin geldiği Almanya'dan, bu yıl yüzde 129'luk artışla 2 milyon 670 bin turist geldi. Almanların payı ise yüzde 21,88 oldu.

EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKELER

Antalya'ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler şöyle sıralandı; İngiltere 1 milyon 88 bin, Polonya 744 bin, Hollanda 434 bin, Kazakistan 347 bin, Romanya 288 bin, İsrail 258 bin, Çekya 219 bin, Danimarka 207 bin, Litvanya 203 bin, Belçika 182 bin, İsveç 181 bin, Moldova 162 bin, İsviçre 156 bin, Slovakya 154 bin, Fransa 144 bin, Ukrayna 129 bin, İran 126 bin, Avusturya 124 bin, Beyaz Rusya 118 bin, Norveç 106 bin, Macaristan 100 bin.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü
Bakan Kurum: 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu
Bakan Kurum: 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu
İnşaat sektörü Arap yatırımcılarla buluşuyor
İnşaat sektörü Arap yatırımcılarla buluşuyor
Diyarbakır'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu
Diyarbakır'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu
"Mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız"
"Mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız"
'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur
'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur
Bakan Nebati Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu
Bakan Nebati Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu
Lüks konaklama sektörünün öncüleri, İstanbul'da buluşuyor
Lüks konaklama sektörünün öncüleri, İstanbul'da buluşuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول