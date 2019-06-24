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Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

Turizmde tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez haziran ayında kente 5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 23 Haziran itibarıyla toplam turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e ulaştı.

Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

Turizmde tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez haziran ayında kente 5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 23 Haziran itibarıyla toplam turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e ulaştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
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Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

ANTALYA - Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı olmak üzere, sadece havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında ilk defa haziran ayı itibarıyla 5 milyon rakamına ulaşıldı. İki havalimanı aracığıyla 1 Ocak- 23 Haziran tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e yükseldi. Turistlerden 4 milyon 925 bin 978'i Antalya Havalimanı'na, 101 bin 95'i Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yıllarda haziran sonu itibarıyla bile 5 milyon rakamına ulaşılamamıştı.

GÜNLÜK ORTALAMA 75 BİN KİŞİ

1-23 Haziran tarihleri arasındaki turist sayısı 1 milyon 727 bin 280 kişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış oldu. Haziran ayında günlük turist ortalaması ise 75 bin oldu. Haziran ayı rakamının 2 milyonu aşması, 6 aylık toplamın da 5.5 milyona ulaşması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurizm
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