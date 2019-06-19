Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

İSTANBUL - Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ediyor. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. 93 bloktan oluşan ilk etabın kaba inşaatı yüzde yüz oranında tamamlandı. Kaba inşaatın yanı sıra ince işler de devam ediyor. İkinci etap olan Sur Cadde’nin de kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine gelirken 3’üncü etap Turkuaz’da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Ekonomiye bugüne kadar 1,2 milyar lira katkı sağlayan projede 2019 yılının aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.

Bir yandan inşaat bir yandan da satış süreci devam eden projeye yerli ve yabancı pek çok yatırımcının ilgi gösterdiği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Sur Yapı Antalya Projesi’nde bugüne kadar Rusya, İngiltere, Almanya ve Ukrayna başta olmak üzere Güney Kore, İsveç, Norveç, Kanada, Finlandiya dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç, Yunanistan gibi 24 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu” denildi.

YENİ KAMPANYA KAPSAMINA ALINDI

Projenin, şirketin geçtiğimiz günlerde başlattığı kampanya kapsamına da alındığı belirtildi. Bu noktada ‘Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk’ kampanyası dahilinde ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirilebilecek.

Konuya ilişkin açıklamanın devamında, “Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50’lik kısmı için 1,25 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50’lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25’lik iki ara ödeme yapılacak. Sur Yapı, kampanyasında örnek olarak, 51 metrekare Sur Cadde etabında yer alan 190 bin liralık bir daire için; ilk yıl hiç taksit ödenmeyecek. Birinci yılın sonunda 108 ayda bin 533 liralık taksitlerle banka kredisi ödenecek. Birinci yılın sonunda 47 bin 500 liralık, ikinci yılın sonunda 47 bin 500 liralık olmak üzere toplam iki ara ödeme ile vatandaşlar ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Ayrıca yine 1+1 51 metrekare büyüklüğünde 190 bin liralık bir ev için öncelikle yüzde 15 peşinat (28 bin 500 lira), 6-12 ve 24’üncü aylarda ise yüzde 10’luk ara ödemeler (19 bin lira) alınacak. Kalan yüzde 55’lik kısım için ise firma bünyesinde vade farksız 48 sabit taksit ile aylık 2 bin 177 lira ödeme yapılacak.