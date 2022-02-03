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Antalya'nın ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış

03 Şubat 2022 Perşembe 14:21
Antalya'nın ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış

ANTALYA - Antalya'ya bu yılın Ocak ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 178 artarak 138 bin 604 oldu. Kente, pandemi öncesi 2019 Ocak'ta 140 bin, 2020'nin Ocak ayında ise 185 bin turist gelmişti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'nın 2022 yılı Ocak ayı verilerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın pandemi sürecinde hayata geçirilen 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile dünyadaki rakiplerine karşı öne çıkan Antalya'da, 2022 yılının Ocak ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı 138 bin 604 oldu. 49 bin 841 turistin geldiği geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 178'lik artış yaşandı.

2019'U YAKALADI, 2020'YE YAKLAŞTI

Turizmde en iyi yıl olan 2019'un Ocak ayında ise 140 bin 856 ziyaretçi ağırlayan Antalya, Ocak ayında 2019 sayılarına çok yaklaştı ancak pandemi öncesi sürece denk gelen 2020'nin Ocak ayı ise 185 bin 485 turistle tüm zamanların en iyi Ocak ayı olarak kayıtlara geçti. 2022 Ocak ayı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25, 2019'un yüzde 1,6 gerisinde kaldı. 

RUSLAR YİNE İLK SIRADA 

Ocak ayında Antalya'yı en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında, 43 bin 219 turist ve yüzde 36.68'lik payla Ruslar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 22 bin 38 turistle Almanlar geliyor. Üçüncü 5 bin 987 turistle İngilizler, dördüncü 4 bin 732 turistle Polonyalılar, beşinci 4 bin 570 turistle Kazaklar olarak sıralandı. Geçen yıl seyahat kısıtlaması nedeniyle Ocak ayında sayısı 123 olan İngiliz ziyaretçilerin, seyahat engelinin kaldırılmasıyla Antalya tercihi de yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurizmAntalyaOcak Ayı
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