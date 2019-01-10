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Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon

Tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2018'de 13 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 13-14 milyon arasında ziyaretçi bekleniyor.

Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon

Tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2018'de 13 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 13-14 milyon arasında ziyaretçi bekleniyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:00
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Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon

ANTALYA - Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'nın turizmde pazarlara göre derlenen son 6 yıllık rakamları üzerinden, 2019 için tahmin tablosu hazırladı. Tur operatörlerinin ve turizmcilerin 2019 yılına dair öngörülerini derleyen Yavuz, karamsar ve iyimser görüşlerin ortalamalarıyla Rusya'dan Almanya'ya pazarlara göre 2019'un tahmini turist sayılarını paylaştı.

Bu tahminlerde turizm konferanslarındaki beyanların dikkate alındığı ve yurtdışı basınındaki Türkiye satışlarını ve rakip ülkelerin durumlarının gözönünde bulundurulduğunu belirten Yavuz, 2019'u şöyle özetledi: 

“2019 Türk turizm tarihinin en önemli yıllarından biri olacak. 2018'deki rekorların çok üzerinde bir öngörü doğru olmaz. Rus turist sayısının aynı kalacağını tahmin etmek gerçekçi bir yaklaşım olur. Avrupa sürprizlere gebe, her şey olabilir, bazı acenteler yüzde 100 üzerinde artış bekliyor. 2019 Rusya ve Batı Avrupa dışındaki Polonya, Fransa ve İskandinav gibi diğer bazı pazarların yılı olabilir. Antalya 2019 yılında karamsarlara göre 13 milyon, iyimserlere göre 14 milyon turist ağırlayacak."

PAZARLARA GÖRE BEKLENEN TURİST SAYISI

Recep Yavuz, tahmini turist beklentisini ise ülkelere göre şöyle sıraladı:

“2018'de 4.8 milyon kişinin geldiği Rusya-BDT, 5 milyon 750 bin-6 milyon kişi arası. 2.3 milyon kişinin geldiği Almanya, 2.9-3 milyon kişi arası. 632 bin kişinin geldiği İngiltere, 750 bin kişi. 440 bin kişinin geldiği İskandinav pazarı, 500-550 bin kişi arası. 383 bin kişinin geldiği Polonya, 400-450 bin kişi arası. 374 bin kişinin geldiği Hollanda, 400-450 bin kişi arası. 286 bin kişinin geldiği Çek-Slovak pazarı, 300-350 bin kişi arası. 268 bin kişinin geldiği Romanya-Moldova, 275-300 bin kişi arası. 185 bin kişinin geldiği Belçika, 200-250 bin kişi arası. 170 bin kişinin geldiği İsrail, 175 bin kişi. 115 bin kişinin geldiği İran-Irak, 125-150 bin kişi arası. 106 bin kişinin geldiği İsviçre, 125 bin. 91 bin kişinin geldiği Fransa, 100-125 bin kişi arasında. 85 bin kişinin geldiği Avusturya, 100-125 bin kişi arası. Diğer ülkelerden de 1 milyon 150-1 milyon 200 bin kişi olmak üzere 13 milyon 250 bin ila 14 milyon arasında toplam turist bekleniyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurizmBeklenti
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