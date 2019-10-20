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Antalya 14 milyona ulaştı!

Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist

Antalya 14 milyona ulaştı!

Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist

20 Ekim 2019 Pazar 17:40
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Antalya 14 milyona ulaştı!

ANTALYA (DHA) 

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşmayı başardı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887'ye ulaştı.

Antalya turizmi 2019 yılında tüm yılların rekorlarını kırmaya devam ediyor. Sektörün birçok ilke imza attığı 2019'da 15 Ekim tarihi itibarıyla tarihi bir rakama daha ulaşıldı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahillerinde dünyaca ünlü birçok plaja sahip kent, tarihinde ilk defa bir yıl içinde 14 milyon turist rakamını da görmeye başardı.

16 MİLYON HEDEFİNE DOĞRU

Antalya, Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile turizm sektörü temsilcilerinin bu yıl hedef koyduğu 16 milyon turist rakamına hızla yaklaşıyor. Henüz yılın tamamlanmasına 2.5 ay gibi süre olmasına rağmen Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin turist ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde 12 milyon 58 bin turist gelmişti. Bu yılki artış oranı ise yüzde 17 oldu. Antalya, 2018 yılının tamamında ise 13 milyon 642 bin turist ağırlamıştı.

ÖLÜ SEZONLAR CANLANDI

Kent turizminin en önemli sorunlarından biri de olan turizmin mayıs-eylül arasındaki yaz aylarına endeksli olması, bahar ve kış döneminin ise 'ölü sezon' olarak görüldüğü, hatta birçok otelin kapandığı kentte bu yıl tarihi rakamlarla yüksek sezon uzandı. Mayıs-eylül yüksek sezon dönemi, bu yıl nisan-ekim olarak değişirken, kasım-mart ayları arasındaki dönemde de geçen yıllara göre ciddi artış gözleniyor.

TARİHİ REKOR 15 EKİM'DE GELDİ

Bu yıl 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında 14 milyon 54 bin 887 turist sayısıyla tarihi bir rekora imza atan ve ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşan Antalya'da, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki toplam turist sayısı ise 14 milyon 160 bin 904 oldu. Tarihi rekorun geldiği 15 Ekim itibarıyla Antalya Havalimanı'na 13 milyon 764 bin 271, Gazipaşa Havalimanı'na ise 290 bin 616 turist iniş yaptı.

GÜNLÜK ORTALAMA 65 BİN TURİST

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-18 Ekim tarihleri arasında ise kente 1 milyon 200 bin 995 turist geldi. Bu rakamın 1 milyon 179 bin 239'u Antalya Havalimanı'na, 21 bin 776'sı Gazipaşa Havalimanı'na indi. Tarihinin en iyi ekim rakamlarına da ulaşılan bu ayda, 18 günlük verilere göre kente gelen günlük turist sayısı ortalaması 65 bini aşıyor. Geçen yılın ekim ayının aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış yaşandı.

15 EKİM'DE RUSLAR DA REKOR KIRDI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün milliyetlere göre yapılan analize göre 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada ise Rusya yer alıyor. Rusya'dan 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı 5 milyon 171 bine ulaştı. Ruslar geçen yıla göre 662 bin kişi, yüzde 15 artış oranı kaydetti. Toplam turist sayısındaki payları ise yüzde 38'i aştı.

ALMANYA İKİNCİ

En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen seneye göre yüzde 16'lık oran ve 333 bin kişilik artışla toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 347 bin kişi oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 17'yi geçti.

UKRAYNA VE İNGİLTERE

Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12'lik oran ve 84 binlik artışla toplam 776 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5.8 oldu. Dördüncü İngiltere'den yüzde 14'lük oran ve 80 binlik artışla toplam 656 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.8 oldu.

100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan ve yaklaşan diğer ülkeler ise şöyle:

"Polonya yüzde 39 artış, 516 bin kişi. Hollanda yüzde 10 artış, 397 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 247 bin kişi. Kazakistan yüzde 5 düşüş, 229 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 222 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 192 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 184 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 180 bin kişi. İsrail yüzde 10 artış, 168 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 167 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 163 bin kişi. Litvanya yüzde 15 artış, 159 bin kişi. Norveç yüzde 64 artış, 137 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 119 bin kişi. Fransa yüzde 44 artış, 118 bin kişi. Avusturya yüzde 42 artış, 109 bin kişi."

50 BİNİ GEÇEN ÜLKELER

50 bin turist sınırını geçen ülkeler ise Macaristan yüzde 24 artış, 84 bin kişi, Finlandiya yüzde 10 artış, 80 bin kişi, Moldova yüzde 2 artış, 77 bin kişi, Ürdün yüzde 1 artış 69 bin kişi, Sırbistan yüzde 23 artış, 67 bin kişi, İran yüzde 1 düşüş, 64 bin kişi, Azerbaycan yüzde 31 artış, 64 bin kişi, Kosova yüzde 10 artış, 63 bin kişi, Letonya yüzde 41 artış, 57 bin kişi, Estonya yüzde 32 artış, 53 bin kişi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurist
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