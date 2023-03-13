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Antakya künefesine AB tescili

Avrupa Birliği (AB), Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul ederek koruma altına aldı.

13 Mart 2023 Pazartesi 15:06
Antakya künefesine AB tescili
Brüksel

Antakya künefesinin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antakya künefesi", "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Bayramiç beyazı", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Giresun tombul fındığı" olmak üzere 9 ürün bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB TesciliANTAKYAKünefe
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