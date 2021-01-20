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ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 

Oruçoğlu Asansör Konya ile Yozgat’tan sonra Genel Müdürlük Merkezini Ankara’ya taşıdı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:03
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ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bugün yapılan Açılış Töreninde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim BAĞLI, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, KRN Group Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayırsever İş Adamı Hüseyin Kıran, Birecik Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzm. Dr. Mürsel Koçer, Oruçoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Koçer, Oruçoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Adem Koçer,  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür M. Sungur Ülger, Mali ve İdari İşler Müdürü Kezban Erdem, Yönetim Kurulu Özel Kalem Müdürü Arzu Elverir, Oruçoğlu Grup Ailesi ve çok sayıda katılımcıların katılımı ile Açılış kurdelesi kesildi.

Açılış Kurdelesi sonrası misafirlere ikramlar yapılarak hatıra Fotoğrafı çektiler.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.01.2021 11:05
Anahtar Kelimeler:
Ankarada Dev AçılışOruçoğlu AsansörDinçer Karacalar
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