Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 farklı noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alırken, bunlardan 15'i kuruldu. 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i Gölbaşı'nda kurulan çadırlarda sebze satışı sabah 10.00 itibarıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda domates 3, patlıcan 4.5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak 4 liradan satışa çıkarıldı.
Tanzim satış çadırlarında hafta içi hergün saat 10.00-22.00 saatleri arasında satış yapılacak. Bir kişi her üründen 3'er kilodan fazla alışveriş yapamayacak.
DHA