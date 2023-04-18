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AnadoluJet’in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet’in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te törenle karşılandı.

18 Nisan 2023 Salı 09:58
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AnadoluJet’in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
Taşkent

Taşkent Havalimanı'nda su takıyla karşılanan AnadoluJet’in Ankara’dan Özbekistan’a gerçekleştirdiği ilk tarifeli uçağı, yerel saatle 04.10’da Taşkent Havalimanı’na indi.

AnadoluJet’in yeni başlattığı Ankara-Taşkent uçak seferinin ilk yolcuları havalimanında törenle karşılanırken, Türk pilot ve kabin ekibine çiçekler verildi.

Özbekistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Tahir Nazarov, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve THY Taşkent Ofisi Müdürü Selim Kahrıman, uçak merdiveni önünde kurdeleyi keserek ilk yolcuları karşıladı.

İki ülke arasındaki haftalık uçak seferleri 61’e çıktı

Basına açıklama yapan Büyükelçi Bekar, Ankara ve Taşkent arasındaki uçuşların ilk defa gerçekleştirilmekte olduğunu ve haftada bir kez düzenleneceğini kaydederek, ileride Özbek havacılık şirketinin de bu güzergahta uçuşlara başlamasını beklediklerini belirtti.

Bekar, böylelikle iki dost ülkenin başkentlerini bağlayan yeni uçak seferinin başlamış olduğunu belirterek, "Bu uçuşla birlikte Türkiye ile Özbekistan arasında zaten her alanda var olan ilişkiler daha da ileri bir seviyeye çıkacaktır. Çünkü, başkentler arasında doğrudan uçuş imkanı elde etmek önemli bir fırsattır." dedi.

Bekar, şu anda iki ülkenin hava yolu şirketlerince İstanbul ile Özbekistan’ın Taşkent, Fergana, Urgenç, Semerkant ve Buhara şehirleri arasında tarifeli uçak seferlerinin düzenlendiğini aktararak AnadoluJet’in düzenlediği Ankara-Taşkent uçak seferi ile iki ülke arasında haftalık gerçekleştirilen uçak seferleri sayısının 61’e çıktığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluJetAnkaraTaşkentuçakseferi
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