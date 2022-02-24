Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor

ERP sektöründe 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduklarını anlatan Altor Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Torun, bu yıl otomotiv, ambalaj ve kimya başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet vereceklerini kaydetti. Ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde çalışırken, bu yıl rotayı Anadolu’ya çevireceklerini ifade eden Mehmet Torun, ülke geneline hizmet verdiklerini belirtti.

Pandemi nedeniyle son iki yıldır ertelenen ERP yatırımlarının bu yıl hız kazanacağını kaydeden Mehmet Torun, şunları söyledi: “ Pandemi nedeniyle sektörümüzde ertelenen birçok yatırım olsa da, Altor Danışmanlık olarak bu dönemde ciddi bir büyüme gösterdik. 2 uluslararası, 2 savunma sanayi sektörü olmak üzere 20 civarında firmaya hizmet vermeye devam ediyoruz. 2022 yılında ise, son iki yıldır ertelenen ERP yatırımlarının hız kazanacağını gözlemliyoruz ve firma olarak 2022 yılı hedeflerimiz büyüktür.” dedi.

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