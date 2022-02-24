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Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sektörünün öncü şirketlerinden Altor Danışmanlık, bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:55
Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor
HABER: DİNÇER KARACALAR

ERP sektöründe 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduklarını anlatan Altor Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Torun, bu yıl otomotiv, ambalaj ve kimya başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet vereceklerini kaydetti. Ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde çalışırken, bu yıl rotayı Anadolu’ya çevireceklerini ifade eden Mehmet Torun, ülke geneline hizmet verdiklerini belirtti.

Pandemi nedeniyle son iki yıldır ertelenen ERP yatırımlarının bu yıl hız kazanacağını kaydeden Mehmet Torun, şunları söyledi: Pandemi nedeniyle sektörümüzde ertelenen birçok yatırım olsa da, Altor Danışmanlık olarak bu dönemde ciddi bir büyüme gösterdik. 2 uluslararası, 2 savunma sanayi sektörü olmak üzere 20 civarında firmaya hizmet vermeye devam ediyoruz. 2022 yılında ise, son iki yıldır ertelenen ERP yatırımlarının hız kazanacağını gözlemliyoruz ve firma olarak 2022 yılı hedeflerimiz büyüktür.” dedi.

Pandemi bilinen normalleri değiştirdi, oyun yeniden başladı

Pandemiyle birlikte bilinen normallerin değiştiğinin altını çizen  Mehmet Torun, konuşmasına şöyle devam etti: Pandemi, bilinen tüm normalleri değiştirdi. Kartlar yeniden karıldı ve oyun yeniden başladı. Pandemiyle birlikte iş hayatında birçok şey değişti. İhtiyaç ve yaşam şeklinin değişmesi de, firmaları hem olumlu, hem de olumsuz yönde etkiledi. Dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar sokağa çıkma yasağı geldiğinde de çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu yatırımı yapmayanlar ya da geç kalanlar, ciddi maddi kayıplara uğradılar. Birçok firma hatta sektör yok olurken, yeni firmalar ve sektörler hayatımıza girdi. Pandemi firmalarda, platform tabanlı rekabet savaşlarını başlattı. Online iş modelleri zorunlu hale geldi. Yeni dijital iş modeli talepleri çoğaldı ve geliştirilmeye başlandı. Bu süreçte iş ortağı olduğumuz Canias Erp’nin %100 web tabanlı altyapısı ile, bu boşluğu doldurduk ve müşterilerinin dijitalleşmesine katkı sağladık. Canias Erp ürünümüzün, web tabanlı oluşu, işletme dışından da kullanılabiliyor oluşu, müşterilerimizin evinden de programı kullanmasını sağladı. Bizden talep ettikleri destekleri, bizler de uzaktan online olarak verebildik. Eğitimler, ek yazılımlar ve gerekli danışmanlık süreçlerini online olarak gerçekleştirdik. Müşteri adaylarından gelen program isteklerine de online cevaplar verdik. Her biri ayrı lokasyonlarda bulunan müşteri adayı personellerine, yine her biri başka lokasyonlarda bulunan danışman kadrolarımızla online demolar yaptık. Daha da ilerisi, referans ziyaretlerimizi de online ortamda gerçekleştirdik. Kısaca, Canias4.0 teknolojisinin sunduğu IoT, caniasIQ, iasDB ve TROIA çözümleriyle, hizmet verdiğimiz şirketlerin iş süreçlerinin tamamen entegre bir şekilde çalışmasını sağlıyor, hız ve verimlilik kazandırıyoruz.” diye konuştu. 

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Altor Danışmanlık
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