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Altında 2019'da rekor beklenmiyor

Gram altında 2019'da rekor beklenmiyor

Altında 2019'da rekor beklenmiyor

Gram altında 2019'da rekor beklenmiyor

30 Aralık 2018 Pazar 17:21
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Altında 2019'da rekor beklenmiyor

Bu yıl rekor üstüne rekor kırarak 280 liraya kadar çıkan gram altın için 2019'da yeni rekorlar beklenmiyor.

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların zirvesi olan 280 lirayı gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçmesine karşın yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Uzmanlar, gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeler olduğunu belirterek, önemli bir gelişme yaşanmaması halinde 2019'da gram altında yeni rekorlar kırılmasının beklenmediğini kaydetti. 

"Gram altın, 200-225 lira bandında seyredebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gram altının 2018'da büyük ölçüde TL'deki değer kaybına göre hareket ettiğini söyledi. 

Turşucu, normal şartlarda bu yıl gram altın fiyatının 150-160 TL'yi geçmesini beklemediklerini ifade ederek, "Dolar kurundaki aşırı yükselişler sonucunda gram altında 280 TL’ye varan yükselişler gördük. Bu seviyeden geri çekilmeler, dolar kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalması nedeniyle yine sınırlı oldu." dedi.

2019 yılına, güçlenen bir ons altın fiyatı ile girildiğini dile getiren Turşucu, "Dolar kurunun ekonomideki yavaşlamadan ötürü mevcut zayıf seyrini sürdürmesini ve önemli yükselişler göstermemesini bekliyoruz. Bunun sonucu olarak gram altında 200 TL altında bir fiyat görme ihtimali şimdilik düşük görünüyor. 2019'da ons altının 1.350 dolara kadar yükselmesi durumunda gram altın da 230 lirayı görebilir." diye konuştu.

Ons altında önemli hareketler olmaması ve dolar kurunda da yatay bir dalgalanma görülmesi durumunda gram altının 2019'da 200 ila 225 lira arasında seyredeceğini ifade eden Turşucu, gram altının yeniden 280 lira seviyelerini görmesi için ons altının 1.650 dolara yükselmesi ya da dolar kurunun 6,85 TL'yi görmesi gerektiğini söyledi.

"Gram altında 200-210 lira bandı alım için uygun"

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da piyasalarda "dolar kurunun dip oluşturduğu" görüşünün hakim olduğunu, bu nedenle gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeleri oluşturduğunu söyledi. 

Taştan, "Teknik olarak gram altında 216 liranın üstü, yukarı hareketi destekleyebilir. Orta vadede ilk hedef olarak 230 liraları konuşmak mümkün. 2019'da, ABD tahvil faizleri, dolar endeksinin durumu ve yurt içinde dolar kurunu takip edeceğiz." dedi.

"Ons altın tarafındaki hareketler daha önemli olabilir"

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise TL’nin dengelenme sürecinde ons altın tarafındaki hareketlerin daha önemli olabileceğini vurguladı.

Erkan, küresel piyasalardaki büyüme endişeleri, ABD bütçesi, Brexit, Avro Bölgesi ve gelişmekte olan piyasalardaki endişelerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ederek, kısa vadede gram altında 202 ila 217 lira arasında yatay bir fiyatlamanın izlenebileceğini, 220 liranın altındaki fiyatların ise negatif görünümü destekleyeceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınAltın Fiyatı
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