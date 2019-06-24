Alpaslan-1 Barajı'nda bir ilk

MUŞ - Murat Nehri üzerinde yaptırılan ve 40'ar MWA'lık iki tribünü Ağustos 2012'de diğer iki tribünü ise Kasım 2012'de devreye alınan Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali'nde yaklaşık 351 milyon 207 bin 794 kilovatsaat elektrik üretiliyor. 111 bin 495 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretim yapılan barajla Muş Ovası'nda 100 bin dekardan fazla alan sulanıyor. Hizmete girdikten sonra doluluk oranı düşük seviyelerde olan Alparslan-1 baraında bu yıl ilk kez yüzde 93,6 düzeyine ulaşıldı. Eriyen kar suları ve ilkbahar yağmurları sebebiyle tarihinde ilk kez bu kadar dolan baraj yöre çiftçisini de mutlu etti.



Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Veysel Saydam, Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesinin ilk defa yüzde 93'ü aştığını belirterek, kapakların açılarak su tahliyesi yapıldığını söyledi. Baraja ait Arıncık regülatörüyle 23 köye ait 90 bin 50 dekar arazinin sulandığı bilgisini veren Saydam, Karasu regülatöründen sağlanan su ile de 13 bin 500 dekar alanda sulu tarım yapıldığını ifade etti.