Almanya'ya ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, geçen yıl 18 milyar 910 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine geçen yıl rekor talep geldi. İhracatta rekorlarını sürdüren Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı Almanya olurken, 7 bin 600 civarında şirketle Almanya, Türkiye'de en fazla yabancı şirkete sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Almanya, Türkiye ile karşılıklı yüksek ticaret hacmine sahip bir ülke olmasının yanı sıra en fazla yatırım hacmine sahip ülkeler arasında da yer alıyor.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 18 milyar 910 milyon dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu geçen yıl da sürdürdü.

Almanya'yı, 14 milyar 362 milyon dolarla ABD, 12 milyar 250 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 231 milyon dolarla İtalya ve 10 milyar 477 milyon dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin dış satımı bu dönemde ABD'ye yüzde 11,8, İtalya'ya yüzde 5,3 ve Irak'a yüzde 16,4 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 7,2 azalış kaydetti.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Almanya'ya geçen yıl en fazla ihracatı 4 milyar 390 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 3 milyar 635 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 2 milyar 11 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 362 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 309 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 6 milyon 750 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 8 milyon 103 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 11 milyon 718 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 12 milyon 246 bin dolarla tütün, 41 milyon 49 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

En fazla ihracat artışı demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti

Almanya'ya değer bazında en fazla ihracat artışını 414 milyon 677 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 224 milyon 723 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 172 milyon 136 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 140 milyon 873 bin dolarla çelik sektörü, 88 milyon 788 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye çelik sektörü, geçen yıl 903 milyon 517 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Almanya'ya fındık ve mamullerinin ihracatı 44 milyon 361 bin dolar azalarak 489 milyon 626 bin dolara, yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı da 44 milyon 114 bin dolar düşüşle 243 milyon 667 bin dolara geriledi.