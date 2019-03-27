Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedefliyoruz

İSTANBUL - Almanya'da beş aydır devam eden sanayi üretimi düşüşüne bağlı olarak, Türk makine sektörünün yılın ilk iki ayında yaptığı ihracat 400 milyon doların altında kalırken, yılın kalan bölümünde Alman sanayicilerle temaslarını sıklaştıracak olan MİB, 1-5 Nisan tarihlerinde Hannover Messe, 8-14 Nisan tarihlerinde Bauma Münih fuarlarında dünyanın farklı yerlerinden makine kullanıcılarını ağırlayacak.



Almanya'ya yapılan ihracatı yüzde 20 seviyesine taşımak istediklerini belirten Karavelioğlu şu değerlendirmeyi yaptı:



“Son dönemde, özellikle otomobil üretiminin azalmasının da etkisiyle Almanya'nın sanayi üretiminde bir daralma gözleniyor. Türk makine sektörünün toplam ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdiği Almanya’daki ekonomik belirsizliğin yönünü bulması, genel ihracat performansımız açısından da büyük önem taşıyor. Almanya, makine sektörü için yaklaşık 150 milyar dolara yakın bir ihracat pazarıdır. 2019 yılında bütçeledikleri makine ekipman yatırımı 235 milyar euroyu buluyor. Bu büyük pazarda güçlü olmanın yolu yüksek kalite ve teknoloji kadar kalıcı işbirlikleri kurmaktan geçiyor.”



Nisan ayında Hannover ve Münih'te pekiştirecekleri ilişkilerle, büyüme sıkıntısı içine giren bu ülkede imalat yatırımlarının aksamaması için avantajlı seçenekler sunmakta olduklarını göstereceklerini belirten Karavelioğlu sözlerine şöyle devam etti:



“Alman ekonomisi ihracatını sınırlayan ticaret savaşları nedeniyle durgunlukla karşı karşıya. Bir yandan ileri teknolojili ürünlerdeki payını korumaya çalışıyor, bir yandan da mevcut pazarlarını geriden gelen ülkelere kaptırmamaya gayret ediyor. Yerli imalatçılarını korumak için tedbirler geliştiriyor. Alman makine sanayii ile köklü ilişikilere sahip sektörümüz bu dönemi her iki ülkenin de yararına olacak şekilde değerlendirecektir.”

“Almanya’daki stratejik partnerlerle işbirliği içindeyiz”



Almanya sanayiinde Saksonya Makine İnovasyon Birliği (VEMAS), Almanya Makine Kümesi (OWL), Almanya Satınalmacılar Birliği (BME) ve Almanya Makine Federasyonu (VDMA) gibi stratejik partnerlerle güçlü işbirlikleri geliştirdiklerini belirten Karavelioğlu “Almanya dünya makine dış ticaretine açılan önemli kapılardan biri olduğu için, bu ülkede tanınan, itibarlı bir oyuncu olmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin Makinecileri markasıyla sürdüğümüz faaliyetlerle Almanya'da bugüne kadar pek çok stratejik partnerle işbirliği geliştirdik. Yurt içinde seçim gündeminin tamamlanmasının hemen ardından, yurt dışı tanıtım faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.