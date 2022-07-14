Almanlar, 5 yıl sonra Ruslardan liderliği geri aldı

ANTALYA - Antalya'ya 2016'ya kadar en çok turist gönderen Almanya, 2017'den 2021'e kadar liderliği kaptırdığı Rusya'yı, 2022'de yeniden geçti. Yılbaşından 12 Temmuz'a kadar 1 milyon 157 bin olan Alman turist sayısının, yıl sonunda ilk kez 3 milyonu aşması bekleniyor.



Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, bu yıl Ukrayna- Rusya savaşı dengeleri değiştirdi. Antalya'nın iki ana pazarı olarak en çok turistin geldiği Rusya ve Almanya arasındaki liderlik koltuğu, 5 yıl sonra yeniden Almanlara geçti.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kişisel bloğunda Alman turizmindeki gelişmeler ve değişimle ilgili makale yayımladı. Yavuz, 2016'da Sultanahmet'teki bombalı saldırıda 13 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesiyle gerileme sürecine giren Alman turist gelişlerinin, pandemi ertesinde eski günlerine döndüğünü açıkladı.



DÜNYANIN EN ÇOK GEZEN HALKI



Dünyanın en çok gezen halkı Almanların 2 yıldır kısıtlanan seyahat arzularında bu yıl gerçek anlamda patlama yaşandığını belirten Yavuz, "Ne son günlerde artan pandemi vakaları, ne Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen fiyatlar Almanları seyahatlerinden alıkoyamıyor. Almanya'dan nisan ayında başlayan turizm hareketliliği, haziran sonunda bazı eyaletlerin yaz tatiline girmesiyle artarak devam etti" dedi.



ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ ANTALYA



Almanların üçte biri kendi ülkelerinde tatile çıkarken, bir o kadarının da Akdeniz ülkelerini ziyaret ettiğini anlatan Yavuz, "Türkiye, İspanya, Yunanistan ve İtalya en çok tercih edilen ülkeler. Çocuklu ailelerin tercihi Türkiye olurken, gençler İspanya'yı tercih ediyor. Türkiye'de başta Antalya olmak üzere, Ege ve İstanbul Almanların en çok rağbet ettiği bölgeler. Özellikle Antalya, çok farklı otel seçeneği ve her şey dahil sistemiyle Almanların tercihinde önemli rol oynuyor" diye konuştu.



ANTALYA TURİZMİNİN İLK GÖZ AĞRISI



Almanların, bu yılki Antalya gelişlerini değerlendiren Yavuz, "Almanya'dan gelişlerin 2019 yılına göre yüzde 12'nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Almanya'dan Antalya'ya 955 bin turist geldi. 1-12 Temmuz arasındaki 202 bin kişiyle toplam Alman turist sayısı 1 milyon 157 bine ulaştı. Almanya'dan Antalya'ya yönelik ay sonuna kadar planlanan uçuş verilerine göre, temmuz ayında yarım milyonun üstünde Alman turist kente bekleniyor. Şu anda Almanya'dan planlanan tüm uçuşlar dolu geliyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1,5 milyonun üzerinde Alman turist Antalya'ya gelmiş olacak. Turizm tarihinin en iyi yılı olan 2019'un aynı döneminde 1 milyon 330 bin Alman turist Antalya'ya gelmişti" ifadesini kullandı.



İLK DEFA 3 MİLYONU GÖRECEK



Alman turist gelişlerinin ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında da 1,5 milyonu aşmasını bekledikleri açıklayan Yavuz, şunları kaydetti:



"Yılbaşında öngördüğümüz 3 milyonu bulacak gibi gözüküyor. Çocuklu aileler temmuz- ağustos dönemini, orta yaş üzeri ve emekliler eylül, ekim ve kasım ayını tercih ediyor. Pandemiyle ilgili olağanüstü bir durum yaşanmazsa bu yıl kasım sonuna kadar Alman misafirleri Antalya'da göreceğiz. Antalya turizmi de 2 milyon 943 bin kişiyle tarihinde en yüksek Alman turist ağırladığı 2015 yılından sonra ilk defa 2022'de 3 milyon sayısını görmüş olacak. 84 milyon nüfuslu Almanya'da, Alman nüfusun yaklaşık 61 milyon, 23 milyon da diğer ülkelerden Alman vatandaşlığına geçenler oldu. 20 milyon üzerindeki bu nüfus orta ölçekli bir Avrupa ülkesi kadar kapasiteye sahip. Son yıllarda turizmle birlikte bu gücün farkına varıldı. Seyahati aksatmadan yapan bir kitle olarak bütün tatil destinasyonlarını tercih ediyorlar. Özellikle Türkiye onlar için çok cazip. Ve her yıl artarak Türkiye ziyaretlerini yapıyorlar. Bu yüzden Alman uçaklarından yüzde 70 civarında Alman vatandaşı çıkarken, yüzde 30 kadarı sonradan Alman vatandaşlığını almış kişilerden oluşuyor."



5 YIL SONRA YENİDEN RUSLARI GEÇTİ



Antalya turizm sektörü oluştuğundan beri uzun yıllar en çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında, Almanya'nın hep başı çektiğini söyleyen Yavuz, "Antalya'da Almanlar en son 2016 yılında 1 milyon 975 bin turist sayısıyla birinci oldu. 2017'den 2021'e kadarki son 5 yılda ise Ruslar ilk sırayı aldı. Bu yıl 12 Temmuz itibarıyla 1 milyon 157 bin turistle Almanlar 5 yıl aradan sonra yeniden ilk sırada. Rusya ise 12 Temmuz itibarıyla 956 bin turistle ikinci sırada" dedi.