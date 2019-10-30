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Albayrak'tan güven endeksiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" dedi.

Albayrak'tan güven endeksiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:49
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Albayrak'tan güven endeksiyle ilgili açıklama

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi güven endeksinde yükselişin devam ettiğini bildirdi. Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise Perakende Ticaret Sektörü, Ekonomik ve İnşaat Sektöründeki güven endeksinin artışlarına ilişkin rakamlara yer verilerek, "Sektörel ve reel kesim güveninde yaşanan toparlanma ile Ekonomik Güven Endeksinde izlenen yükseliş devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakGüven Endeksi
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