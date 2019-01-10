Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91512
ALTIN
226.375
DOLAR
5.4429
STERLİN
6.9299
EURO
6.2801
Kasımpaşalı Veigneau: "Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır"
Kasımpaşalı Veigneau: "Diagne ve Trezeguet...
Bilim dünyasında heyecan yarattı
Bilim dünyasında heyecan yarattı
'FOMO’ya yakalanan kişinin tedavi edilmesi gerekiyor
'FOMO’ya yakalanan kişinin tedavi edilmesi...
Turizmde yeni moda: Denizaltı turları
Turizmde yeni moda: Denizaltı turları
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"

ALBAYRAK: "KOBİ'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Albayrak KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

ALBAYRAK: "KOBİ'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Albayrak KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

10 Ocak 2019 Perşembe 16:22
0 Okunma
ALBAYRAK: "KOBİ'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL'lik kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul'daki toplantıda konuşan Bakan Albayrak,  "Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu 'dengelenme' adımı olarak ifade ettik. Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık" dedi.

"KOBİ'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

KOBİ Değer Kredisi'nin detayları hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, "Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve

ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ'lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz.

Ne dedik? KOBİ'lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır" diye konuştu.


"TOPLAMDA 20 MİLYAR TL'LİK"

"Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin" diye konuşan Albayrak, "İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL'lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakBakanKOBİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi
TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi
Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon
Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız
KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız
İkinci el araç alımında ekspertiz raporu zorunlu oluyor
İkinci el araç alımında ekspertiz raporu zorunlu oluyor
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği
Aralık’ta en çok külçe altın kazandırdı
Aralık’ta en çok külçe altın kazandırdı
Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada
Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ