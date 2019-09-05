ALBARAKA TÜRK “SANAL SINIF UYGULAMASI”NA, BRANDON HALL’DAN “EN İYİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI” ÖDÜLÜ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması” ile, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards programında "En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları" ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması” ile Brandon Hall Group HCM Excellence Awards’ta "En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları" ödülüne layık görüldü. Dünyanın önde gelen araştırma ve analiz firmalarından biri olan “Brandon Hall Group” tarafından 25 yıldan beri düzenlenen ve dünyanın önde gelen firmalarının katıldığı “HCM Excellence Awards” sektörde Akademi Ödülleri olarak da bilinmektedir. Birçok kategoride sektörün en iyilerine ödüllerinin verildiği programda Albaraka Türk, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması” ile ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıllarda aynı programda “Eğitim ve Gelişim” kategorisinde "En İyi Sosyal Öğrenme Uygulamaları" ödülü alan Albaraka Türk, bu yıl da “Sanal Sınıf Uygulaması” ile ödüle layık görüldü. Albaraka Türk dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçası olan “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması” 2018 yılında farklı alanlarda daha etkili eğitim programları yapma imkânı ile çalışan memnuniyetinin arttırılmasına ilave olarak yaklaşık 1 milyon TL tasarruf yapılmasını sağlamıştır.

“Aldığımız ödüller başarılı bir yolda olduğumuzun göstergesi”

Aldıkları bu ödülden son derece mutlu olduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması” ile uluslararası alanda bu ödüle layık görülmekten dolayı son derece memnunuz. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın yanı sıra, dijital dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz pek çok başarılı uygulama ile bugüne kadar birçok ödüle layık görüldük. Aldığımız bu ödüller ne kadar başarılı bir yolda olduğumuzun göstergesi. Bu ödüller bizi çok daha iyisini yapmaya motive ederken aynı zamanda yeni uygulama ve adımlar için bizleri cesaretlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.