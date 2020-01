Alanya'da avokado altın çağını yaşıyor

Dünyada ve Türkiye'de tüketimi her geçen gün artan avokado, 2019 yılında satış rekoru kırdı. Türkiye'de avokado üretiminin merkezi konumundaki Alanya'da yaklaşık 40 bin hektarlık alanda 50 milyon avokado üretildi. Üreticiler aralarında ilçenin ismini taşıyan tescilli 'Alanya 2' avokadosunun yanı sıra 12 çeşit daha avokadoyu açık alan ve örtü altında yetiştirip, satıyor. Üretimi 12 aya yayan Alanyalı üreticilerin 2020 hedefi ise 70 milyon avokado satmak. Aralarında Polonya, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda gibi ülkelere ihracatın yapıldığı avokadonun tanesi toptan fiyatı 5 TL'ye alıcı buluyor.

2020 HEDEFİ 70 MİLYON

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilçede üretilen avokadonun dünya standartlarında olduğunu belirterek, 2019 yılında satış rekoru yaşadıklarını, bu yüzden de 2020 yılında üretim ve hedeflerin büyüdüğünü söyledi. Geçen yıl 13 ülkeye yapılan ihracatın ardından bu yıl birçok yeni ülkeden talep aldıklarını kaydeden Sevilgen, "2018 yılında 7 ayrı ülkeye yapmıştık. Geçen yıl 13 ülkeye ihraç gerçekleştirdik. Ürünlerimizin kalitesi gerçekten çok yüksek. 2019 yılında yaklaşık 50 milyon civarında bir üretimimiz oldu. Bununla beraber 2020 yılına girmiş bulunmaktayız. 2019 yılı avokadosunun son hasatlarını yapıyoruz. Hasat sonu geldiği için avokadonun fiyatları şu an 4,5- 5 TL arasında seyrediyor. 2020 yılından da çok umutluyuz, beklentilerimiz yüksek çünkü yeni ekilen bahçeler verime geçti. Bunlarla beraber 60- 70 milyon arasında bir avokado beklentimiz var" dedi.

ÜRETİM SAHASI GENİŞLİYOR

Alanya'da avokado üretiminin yaklaşık 40 bin hektarlık bir alanda yapıldığını vurgulayan Sevilgen, "Avokadonun şu anda resmi olmamakla beraber 38- 40 bin hektarlık alanda ekimi var. Herkes avokado dikimini yaptıktan sonra gidip İlçe Tarım ve Müdürlüğü'ne kayıtlarını yaptırmıyor. Bizim tahminimiz dikili alan 40 bin hektarı buluyor. Bunlarla beraber bizim de bu yıl 60 bin hedefimiz var" diye konuştu.

14 ÇEŞİT AVOKADO YETİŞİYOR

Tescillenen Alanya avokadosu hakkında da bilgi veren Sevilgen, yeni bir çeşit daha geliştirdiklerini ve bununla birlikte şu an Alanya'da 14 çeşit avokado yetiştirildiğini söyledi. Sevilgen, "Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 70- 80'i Alanya ve Gazipaşa'dan üretiliyor. Bizim aşağı yukarı Alanya'da piyasaya uygun yetiştirdiğimiz 12 civarında çeşidimiz var. 12 çeşit bize, 10 aylık bir üretim getiriyordu. Ağustosta başlayıp mayıs ayında bitiriyorduk. Biz haziran ve temmuz aylarında yetişen Alanya avokadosu dediğimiz, Alanya feneri dediğimiz yeni bir avokado geliştirdik. Bununla beraber 13 oldu hatta 14'ü de yakaladık. Şimdi yeni bir çeşit daha geliştiriyoruz, 14 çeşit avokado yetiştiriyoruz" dedi.

AVOKADODA HASTALIK ALARMI

Son günlerde avokado ağaçlarında görülen hastalıkla ilgili de bilgi veren Hilmi Sevilgen, şöyle dedi:

"Bugüne kadar avokadonun hep iyi tarafından bahsettik çünkü üreticinin çok bir sorunu yoktu. Fakat geçen günlerde bir kuruma hastalığı meydana geldi. Her bahçede 3- 5 ağaçta, ayrı ayrı üreticilerimizin bahçesinde kuruma hastalığı var. Bu bir mantar hastalığı, ağacı tamamen kurutuyor. Bununla beraber şu an bir de bit hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu genellikle narenciyeden geçiyor. Bu bit hastalığının önüne geçebiliyoruz. Koruyucu ilaçlar var, pas ilaçları var, yağ attırıyoruz bunun önüne geçiyoruz. Kuruma hastalığının önüne geçemedik. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mutlaka bu bizim üretimimizi etkileyecektir. Bu hastalıklarla beraber bizim üretimimiz düşerse, üretilen avokadonun fiyatı da yükselecek, tüketici avokado isteyecek. Buradaki sorun, ileriki günlerde önümüze çıkabilir."

Önceki yıllarda Türkiye'de avokadonun tanınma oranının yüzde 15 olduğunu, şu an itibariyle yüzde 50'ye ulaştığını kaydeden Sevilgen, "Biz bunu Türkiye'de üretmezsek, bu dışarıdan gelecek. İnsanlar avokado istiyor" dedi.