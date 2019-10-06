Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
İyi ki varsın öğretmenim
İyi ki varsın öğretmenim
Bekçilere PKK saldırısı
Son Dakika
Bekçilere PKK saldırısı
Galatasaray gibi oynasaydık
Galatasaray gibi oynasaydık
Bizi kimse tutamaz
Bizi kimse tutamaz
Boat Show kapılarını açtı
Son Dakika
Boat Show kapılarını açtı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alaçatı'daki damla sakızı hasadı!

Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat

Alaçatı'daki damla sakızı hasadı!

Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat

06 Ekim 2019 Pazar 10:27
7 Okunma
Alaçatı'daki damla sakızı hasadı!

İZMİR, (DHA) 

İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de, ilçe belediyesi 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızının ekonomiye kazandırılması için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan 110 ağaçtan 40 yıl sonra ilk ürünler elde edildi. Sakız Adası'nın önemli bir geçim kaynağı olan ve kozmetik, gıda, ilaç sektöründe kullanılan damla sakızının kilogramı, 300 Euro'dan satışa sunulacak

Çeşme Belediyesi, ilçede bulunan, ancak uzun zamandır hasadı yapılmayan sakız ağaçlarından çıkan damla sakızını ekonomiye kazandırmak için  'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Alaçatı Mahallesi'nde Rumlardan kalan 110 sakız ağacının günlerce bakımları yapıldı, ürün elde edilir duruma getirildi. Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor.  Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.

Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. Bahçede bulunan 110 ağaçtan 5 ile 8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kazım Beyaz, bu ürünün kilogram fiyatının 300 Euro'yu bulduğunu söyledi. Beyaz, "Bu özel ürün ülkeye önemli bir katma değer sağlayacak. Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor" dedi.

'BİR AĞACIN ÜRÜNÜNÜ 2 GÜNDE TOPLUYORUZ'

Hasadın zor ve zahmetli olduğunu söyleyen Akif Tunç (47) isimli işçi, "Sakız, ağaçtan yere döküldükten sonra bunları tek tek topluyoruz. Çok ufaklar. Ama bunu başka toplama yöntemi yok" dedi. Barış Özer (29) isimli işçi de, bir ağacın ürününü 2 günde ancak toplayabildiklerini belirterek, yaptıkları işin biraz zor olmasına rağmen eğlenceli taraflarının da bulunduğunu da söyledi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nın önemli bir geçim kaynağı olan damla sakızı, kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlaçatıDamla Sakızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin’de tersine göç
Mardin’de tersine göç
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor
Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor
Patates üreticisi tanzim satışı istiyor
Patates üreticisi tanzim satışı istiyor
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bolu'da ilk ada çayı hasadı
Bolu'da ilk ada çayı hasadı
Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü küresel büyüme oranını ikiye katladı
Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü küresel büyüme oranını ikiye katladı
Ankara keçisinin sayısı, son 10 yılda 2,5 kat arttı
Ankara keçisinin sayısı, son 10 yılda 2,5 kat arttı
1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek
1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans