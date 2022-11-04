Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.180,66
ALTIN
985,77
DOLAR
18,63
STERLİN
20,91
EURO
18,22
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akkuyu NGS’nin 3’üncü güç ünitesinde bir aşama daha tamamlandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Ünitesi’nin (NGS) 3’üncü Güç Ünitesinde iç koruma kabuğunun (İKK) montajının bir aşaması daha tamamlandı.

04 Kasım 2022 Cuma 11:30
Akkuyu NGS’nin 3’üncü güç ünitesinde bir aşama daha tamamlandı

Nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan İKK’nin ikinci katmanı, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesinde bulunan reaktör binasına başarıyla kuruldu. Kabuğun montajında zaman tasarrufu sağlayan ön imalat yöntemi kullanılıyor. İKK'nin ikinci katmanı, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal yapı olma özelliği taşıyor. 330 tondan fazla ağırlığa ve 20 metreden fazla çapa sahip genişletilmiş katmanın montajı, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 7 saat sürdü. Kurulumdan sonra 3’üncü ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 16,9 metreye ulaştı.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İç koruma kabuğu, reaktör bölümünün önemli bir unsurudur. İKK, reaktör binasının en büyük yapısal unsurlarından biri olarak reaktörün güvenliğini ve çevre güvenliğini sağlar. Reaktör binasının iç koruma kabuğunun inşasında bir sonraki aşamayı, üçüncü katmanının inşa edilmesi oluşturuyor. Bundan önceki aşamada ise, ikinci katmanın demirle güçlendirilmesi, özel kalıpların kurulması ve betonlama yapılması gerekiyor" dedi.

Reaktör binasının iç koruma kabuğunun dışında, 3+ nesil VVER-1200 güç ünitelerinin inşasına yönelik bir dış korumanın inşası öngörülüyor. Dış koruma kabuğu, reaktör ekipmanını her türlü dış etkiden korumaya yarıyor.

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGSMersinGülnarüniteGüçMontajNükleer Güç Santrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KOBİ'lerimizin insan kaynağını bir sermaye olarak görmesi çok kıymetli"
"KOBİ'lerimizin insan kaynağını bir sermaye olarak görmesi çok kıymetli"
Doğu Karadeniz'e çay tarımından 10 milyar TL gelir
Doğu Karadeniz'e çay tarımından 10 milyar TL gelir
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 
İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول