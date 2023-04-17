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Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 4. katmanı tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 4. katmanı kuruldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 12:00
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Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 4. katmanı tamamlandı
Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğu, reaktör binasının korunmasını sağlıyor.

İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın 3 ay süren kurulumu, dünyanın en güçlü Liebherr LR-13000 paletli vinçlerinden Liebherr LTM 1300 kamyon vinci ve iki hidrolik cihaz kullanılarak gerçekleştirildi.

Ayrıca katmanın kurulumu için, prefabrike yapıyı vincin hareketi sırasında deformasyona karşı koruyan özel bir travers geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, tamamlanan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Reaktör binasının önemli bir unsuru, farklı şekillerde yapılardan oluşan iç koruma kabıdır. 4. katman silindirik yapıların sonuncusudur. Ardından bu yaz kurulması planlanan kubbe kısmı montaj işlemlerine başlanacak. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz bize zaman kazandırıyor ve mevcut kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Daha sonra üçüncü ve dördüncü katmanların kaynak işlemlerini yapmayı, taşıma ve personel kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaları güçlendirmeyi ve monte etmeyi planlıyoruz."

Öte yandan Akkuyu NGS'de bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğüne kadar depremlere, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkkuyuNGS
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