Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101331
ALTIN
234.706
DOLAR
5.5576
STERLİN
7.2787
EURO
6.2817
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri...
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads 6’ Sergisi İKÜSAG’da
Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads...
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası...
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök Holding olarak bazı sektörlerde büyüme planlarının olduğunu bazılarında ise derinleşme politikaları izleyeceklerini bildiren şirketin CEO’su Ahmet Dördüncü, “Kimya sektöründe büyümeyi planlıyoruz. Belki yeni şirket satın alımları olabilir. Enerji sektöründe ise büyümekten ziyade derinleşmeyi öngörüyoruz” dedi.

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök Holding olarak bazı sektörlerde büyüme planlarının olduğunu bazılarında ise derinleşme politikaları izleyeceklerini bildiren şirketin CEO’su Ahmet Dördüncü, “Kimya sektöründe büyümeyi planlıyoruz. Belki yeni şirket satın alımları olabilir. Enerji sektöründe ise büyümekten ziyade derinleşmeyi öngörüyoruz” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 12:14
0 Okunma
Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

BURSA - Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı.

Bursa’da gerçekleştirilen zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen “Enerji’de Yeni Dengeler” panelinde konuşmacı olan Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, panelin ardından Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Panel hakkında bilgilendirmede bulunan Dördüncü, “Enerji sektörünün geçirdiği transformasyon, Çin’in büyümesi, Amerika’nın kaya gazı, doğalgaz ve petrolde ithalatçıdan ihracatçı olması gibi global dengeler ve bu dengelerin Türkiye’ye olan etkileri konuşuldu” dedi.

“YENİ ŞİRKET SATIN ALIMLARI OLABİLİR”

Akkök Holding olarak bazı sektörlerde büyüme planlarının olduğunu bazılarında ise derinleşme politikaları izleyeceklerini bildiren Dördüncü, “Örneğin kimya sektöründe büyümeyi planlıyoruz. Belki yeni şirket satın alımları olabilir. Orda gerçekten çok önemli fırsatların olduğuna inanıyoruz. Enerji sektöründe ise büyümekten ziyade derinleşmeyi öngörüyoruz. Özellikle enerji verimliliği konusunda mühendislik çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de çok pahalı olan enerjinin çok verimli bir şekilde kullanılmadığı kanaatindeyiz. Birçok alışveriş merkezinde, tatil köylerinde, birçok büyük binalarda mühendislik ve enerji verimliliği departmanımız oradaki enerjinin daha verimli kullanılması için çalışmalar yapıyor. Bu bence Türkiye’nin çok önemli bir eksiği. Bu konuda çok önemli fırsatlarımızın olduğuna inanıyorum. 

Türkiye’den ve dünyadan bin 500’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 100’ü aşkın konuşmacı yer alıyor. İki gün boyunca sürecek zirvede sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akkök Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak
THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak
3 büyük sektör Tüyap’ta buluştu
3 büyük sektör Tüyap’ta buluştu
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi
İndirim kampanyası bugün başlıyor
İndirim kampanyası bugün başlıyor
Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı
Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı
Doğaya Uyanış Artemis Hali Dizayn Koleksiyonu
Doğaya Uyanış Artemis Hali Dizayn Koleksiyonu
İGDAŞ ile COMGAS’dan iş birliği
İGDAŞ ile COMGAS’dan iş birliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans