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Akıllı şehir teknolojileri ICSG Fuarı’nda sergilendi

Siemens, Dijital Şebekeler kapsamında sunduğu geleceğin akıllı şehirlerine yönelik ürün ve çözümlerini 7’nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda tanıttı.

Akıllı şehir teknolojileri ICSG Fuarı’nda sergilendi

Siemens, Dijital Şebekeler kapsamında sunduğu geleceğin akıllı şehirlerine yönelik ürün ve çözümlerini 7’nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda tanıttı.

26 Nisan 2019 Cuma 13:48
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Akıllı şehir teknolojileri ICSG Fuarı’nda sergilendi

İSTANBUL - Global enerji sektörünü İstanbul’da buluşturan, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön veren konuların ele alındığı İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG) 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Siemens Türkiye, ICSG Fuarı’nda Dijital Şebekeler kapsamında sunduğu akıllı şehirlere yönelik çözümleri ve geleceğin enerji dünyası için “sürdürülebilir, akıllı ve güvenli” temalı ürünleri ile yer aldı.

Şirketin fuardaki standında yenilikçi ürün ve sistemleri sergilenirken, enerji otomasyonu için siber güvenlik, enerji verimliliğinde bulut tabanlı yapay zeka uygulamaları, dijital istasyon ve akıllı su yönetimi çözümlerine yönelik özel sunumlar da gerçekleştirildi.

Sunulan akıllı dijital şebeke çözümlerinin, enerji dağıtım şirketlerinin yüzde 43’ü tarafından kullanıldığını ifade eden Siemens Dijital Şebekeler Türkiye Direktörü Hasan Ali Pazar, var olan altyapıyı daha akıllı ve otonom hale getiren, insan hatalarından arındıran bu sistemlerin Türkiye’de geliştirildiğini belirtti.

Günümüzde dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla siber güvenlik ihtiyaçlarının da büyük bir hızla arttığını belirten Hasan Ali Pazar şöyle konuştu:

“Siemens olarak siber güvenliğe, “kapsamlı ve bütünsel güvenlik” stratejisiyle yaklaşıyoruz ve hem veri hem de fiziksel varlıkların güvenliğini sağlıyoruz. Enerji, altyapı hizmetleri, petrol ve gaz, otomotiv, çimento, kağıt, demir çelik vb. endüstrileri için siber güvenlik çözümlerimiz ile tehditleri önlemeyi ve müşterilerimizin riskini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Enerji sistemleri dahil tüm kritik altyapılarda, bütün operasyonel teknolojileri kapsayan dünya standartlarında uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunuyoruz.”

“DİJİTALİZASYON ODAKLI ÇÖZÜMLER İLE KOLAY YÖNETİM, YÜKSEK VERİMLİLİK”

“Enerjinin üretim, iletim ve dağıtım aşamaları için pek çok farklı ve yenilikçi çözüm sunan Siemens, akıllı iletim ve dağıtım şebekelerinin geliştirilmesi, aynı zamanda merkezi ve dağınık haldeki enerji üretim tesislerinin entegrasyonu alanlarında da müşterilerini destekliyor” dşyerek sözlerine devam eden Pazar, “Akıllı şebekelere yönelik çözümleri, özellikle enerjinin iletim ve dağıtım aşamalarında kolay yönetim ve verimlilik hedefiyle dijitalizasyon ile bütünleştirerek katma değerli hizmetler sunuyor. Enerjide yeni şebekeler kurmanın yanı sıra mevcut şebekelerin gelecekteki ihtiyaçlara adaptasyonunu, modernizasyonunu ve geliştirilmesini sağlıyor. Bu alanda şebeke altyapılarının korunması, otomasyonu, planlaması, kontrolü, analizi ve takibinin yanında demiryolu elektrifikasyonunu da içine alan, anahtar teslim akıllı şehir ve altyapı çözümleri ve hizmetlerinden oluşan komple bir portföy sunuyor” açıklamalarında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
7’nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Ve Şehirler Kongre Ve FuarıAkıllı şehirSiemens
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