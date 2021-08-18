Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451.38
ALTIN
487.81
DOLAR
8.4746
STERLİN
11.6820
EURO
9.9428
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Okul yaptırılacak
Okul yaptırılacak
Kamu konutu satışta
Kamu konutu satışta
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü

Uluslararası iş dünyası ödüllerinden The International Business Awards’ta Stevie ödülünü kazananlar belli oldu. Akenerji, ‘Yılın Şirketi’ kategorisi ‘Enerji’ dalında bronz ödül kazandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:55
11 Okunma
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü

İSTANBUL, (DHA)

Geçtiğimiz yıl The Stevie Awards for Great Employers programında “En Değerli İK Ekibi” ve “En Değerli İşveren” kategorilerinde ödül kazanan şirket, ‘Yılın Şirketi’ kategorisinde ‘Enerji’ dalında bu yıl bronz ödülün sahibi oldu. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, başarılı performanslarını ödülle taçlandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

“TAKIM RUHU ÖDÜL GETİRDİ”

Akenerji’nin 30 yılı aşkın deneyimiyle enerji üretim ve ticaretinde Türkiye’nin köklü şirketleri arasında bulunduğuna değinen Gençer, “2020, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zorlu bir yıl olsa da tecrübemiz, etkili yönetimsel uygulamalarımız ve Akenerji çalışanlarının yüksek performansları sayesinde bizim için başarılı bir dönem oldu. Arkadaşlarımızın ortaya koyduğu özveri ve takım ruhuyla uluslararası alanda yılın şirketlerinden biri olduk. Ödülü kazanmamızda pay sahibi olan tüm Akenerji ailesine teşekkür ederim” dedi.

Stevie Awards programında kazananlar, dünyanın farklı noktalarından 260’tan fazla uzmanın görüşleriyle belirlendi. 63 ülkeden çok sayıda kurum ve kuruluşun yarıştığı programda ödüller 8 Aralık’ta düzenlenecek törenle kazananlara teslim edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkenerjiThe International Business AwardsStevie ödülüönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret
İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek
ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
Evde Bakım Yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak
Evde Bakım Yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma