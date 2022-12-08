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Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı

08 Aralık 2022 Perşembe 11:20
Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı

HATAY’da, narenciye üreticilerinin korkulu rüyası olan Akdeniz meyvesi sineklerinden kurtulmak isteyen üreticiler, bahçelerinde ‘cazibe’ tuzakları uyguluyor. Pet şişenin içine çiftleşmek isteyen sineklerin salgıladığı kokuya benzer kimyasal koyularak, burada toplanmaları sağlanıyor. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’de tek olan Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Prof. Dr. Şener Kurt, ülke genelinde narenciye üretim sahalarındaki en büyük sorunlardan biri olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede cazibe tuzaklarının kullanıldığını söyledi. Kurt, pet şişenin içine çiftleşmek isteyen sineklerin salgıladığı kokuya benzer kimyasal koyulduğunu ve burada toplanmalarının sağlandığını anlattı.

Akdeniz meyve sineğinin narenciye üreticileri için büyük sıkıntı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurt, "Akdeniz meyve sineği üreticiler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Sinek meyveye yumurta bırakmak istiyor. Arka kısmındaki küçük iğnesiyle meyveyi delerek içine yumurtasını bırakıyor. Bu hemen fark edilen bir şey değil. İçindeki kurtçuk büyümeye başlayınca meyvede yara benzeri izler oluşturuyor ancak o zaman fark edilebiliyor. O zaman da zararı vermiş oluyor. Meyvede çeşitli zararlar ve dökülmeler meydana getiriyor’’ diye konuştu. 

Tuzak kurulan ağaçlarda Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararların görülmediğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, ‘’Yöntem basit ama etkili bir yöntem. Meyve kimyasalla temas etmeden uygulandığı için de güvenli bir uygulama. Üreticilerin yüzünü güldüren basit bir uygulama" dedi.

Bölgede üreticilik yapan ve 'cazibe' tuzağını kullanan Edip Kılıç ise sineğin meyveyi çürütüp, raf ömrünü azalttığını belirterek, uygulama yaptıkları ağaçlarda zarar görmediklerini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meyve SineğiCazibeAkdeniz
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