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'Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motorine yapılan indirim sayesinde esnafımızın maliyeti düşecek. Bu da ürünlerin etiketine indirim olarak yansıyacak." dedi.

'Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motorine yapılan indirim sayesinde esnafımızın maliyeti düşecek. Bu da ürünlerin etiketine indirim olarak yansıyacak." dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
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'Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak'

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandökenmotorine yapılan indirimlerin esnafların maliyetini düşürerek ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıtta yapılan indirimleri değerlendirdi.

Benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede son derece etkili olduğunu belirten Palandöken, "Ham petrolün uluslararası piyasadaki düşüşü ve doların aşağı yönlü hareketiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim talebimizi kısa zaman önce dile getirmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve bu geceden itibaren benzin ve motorinin litre fiyatındaki 28-29 kuruş indirim pompaya yansıyacak." ifadesini kullandı.

"Akaryakıt indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz"

İndirim haberinin ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için sevindirici olduğuna işaret eden Palandöken, özellikle motorine yapılan indirimin esnafın maliyetini düşürerek, ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını kaydetti.

Palandöken, son indirimlerle mayıstan bu yana benzine toplamda 1,16 lira, motorinde de 73 kuruş indirimin pompaya yansıtılmış olacağına dikkati çekerek, "Hem esnafımız hem de tüm vatandaşlarımız adına akaryakıt indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 24.12.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt Indirimi
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